¡Más Migrantes por Visas, un Cuento de Nunca Acabar!

* EN HONDURAS EXISTE UNA NUEVA CONVOCATORIA, PARA QUE MÁS INDOCUMENTADOS VENGAN A TAPACHULA LA PRÓXIMA SEMANA.

Tapachula, Chiapas; 04 de abril del 2022.- El fin de semana hubo en la costa de Chiapas dos enfrentamientos entre cientos de indocumentados y granaderos, para horas después el gobierno mexicano les entregó visas y autobuses para que se pudieran trasladar a varias regiones y gozar de los apoyos en el país, lo que provocó la euforia en Centroamérica, desde donde han anunciado la salida de otro éxodo hacia Tapachula dentro de una semana.

La convocatoria es en San Pedro Sula, Honduras, para emprender el camino a las 05:00 de la mañana del viernes 15 de abril, en miras de cruzar Guatemala por las buenas o por las malas y pasar de manera ilegal la frontera con México, para después manifestarse como sus antecesores y obtener todos esos apoyos de gobierno.

El argumento que han difundido lo organizadores de esa nueva movilidad, es la pobreza extrema que se mantiene a pesar de las nuevas autoridades que tienen.

La defensora de los derechos humanos en ese país, Itsmania Platero, advirtió que esta caravana estará compuesta por migrantes de diversas nacionalidades que están atoradas en los cruces de frontera entre Honduras y Nicaragua, además de cientos de personas ubicadas en el centro de Comayaguela, en hoteles y vecindarios.

A esto, agregó, se van a sumar jóvenes desempleados que no han sido considerados para una oportunidad de trabajo en ese nuevo gobierno.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, dio a conocer que también podrían salir migrantes de la costa norte de Nicaragua, porque han tomado como una opción salir de su país, porque Estados Unidos va derogar el título 42 de sus leyes y ya podrán aspirar a no ser deportados y obtener su regularización migratoria. .

Recalcó que otro de los atractivos es que se están emitiendo visas humanitarias en México, «lo cual es un aliciente para que las personas salgan de sus países y lleguen a tiempo o antes del 24 de mayo a la frontera de Estados Unidos y México, que son fechas cruciales».

Informó que Honduras también tiene una lucha contra las Maras, donde se tiene vigilados los puntos de frontera con El Salvador y Guatemala, para impedir la entrada de bandas, «por lo cual habría que ver cuál será el rol para frenar la entrada y salida de extranjeros».

Indicó que «Estados Unidos ha informado que necesita mano de obra para trabajar, por lo que la salida de extranjeros ya va a ser algo cotidiano».

Asimismo, que la vicepresidencia de Estados Unidos advirtió que llegarían empresas extranjeras para invertir y generar empleos en los países centroamericanos, así como los proyectos de Sembrando Vidas con recursos regalados del gobierno de México para que no salgan de sus naciones de origen, pero hasta ahora todo ha sido falso.

De acuerdo a sus cálculos, Estados Unidos espera una gran oleada de alrededor de 18 mil migrantes cada día, porque los ofrecimientos son mayúsculos. EL ORBE / M. Blanco