¡Crisis Migratoria Daña al Tejido Social!

* SECTORES ADVIERTEN ARRIBO DE MARAS A TAPACHULA, POR REDADAS EN EL SALVADOR.

Tapachula, Chiapas; 05 de abril del 2022.- «El impacto dañino que deja el problema de la crisis migratoria al tejido social de Tapachula, es considerable y preocupante, sobre todo cuando se sabe lo que está ocurriendo en El Salvador, donde el gobierno ha decretado la guerra a los Maras, y éstos en su afán de huir, pueden confundirse con los demás migrantes y refugiarse en Tapachula».

Así lo consideró en entrevista con el rotativo EL ORBE, Martín Ibarra Ibarias, integrante del grupo Colectivo de Lectores y Escritores, quien aseguró que ese asunto se podría atender intensamente, pero que las autoridades federales no han hecho su trabajo, y por lo contrario, han permitido que crezca y que cada día sea más difícil disuadirlo.

Añadió que, en este momento, la sociedad cohabita con un número elevado de extranjeros de todos los países, y con la solicitud de declaración del estado de excepción en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele, para endurecer las condenas en contra los Maras, éstos podrían abandonar ese país y establecerse en esta ciudad.

Explicó que los Maras son grandes pandillas de delincuentes, con conexiones internacionales, y que pretenden abandonar El Salvador por las acciones emprendidas por el gobierno, «pero lo cuestionable es que esos grupos de criminales, que no se tientan el alma para hacer daño, podrían arribar a Tapachula, y podrían asolar a la población».

Por otro lado, comentó que México siempre ha sido solidario con las migraciones, pero que esta vez los grupos de extranjeros en Tapachula han rebasado esa generosidad y han hecho lo que quieren, poniendo desorden y creando temor e incertidumbre en la población, ya que no hay quien ponga orden.

Manifestó que México no tiene cerradas sus fronteras, pero no por eso los migrantes pueden hacer desmanes como lo han hecho en la zona.

Dijo por último que ya se vio que algunos de los migrantes son muy violentos, que incluso ya se enfrentaron contra elementos de la Guardia Nacional, cuando iban en caravanas, pero que son mucho peor los maras. EL ORBE / Nelson Bautista