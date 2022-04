¡Pánico en Suchiate por Arribo de Maras!

*HABITANTES EXIGEN QUE EL GOBIERNO SELLE LA FRONTERA CON GUATEMALA, PARA EVITAR EL INGRESO DE LOS DELINCUENTES.

Tapachula, Chiapas; 07 de Abril del 2022.- Habitantes del municipio fronterizo de Suchiate reconocieron que hay pánico en la sociedad por una nueva oleada de pandilleros y maras ante los operativos ejemplares que se están haciendo en la República de El Salvador, en donde el Gobierno de ese país le ha declarado la guerra a la delincuencia, la impunidad, zozobra e inseguridad.

Se teme que esas acciones, que ya son consideradas históricas y han sido bien recibidas por una sociedad harta de todo eso, provoca que ahora, muchos de esos delincuentes logren escapar de la justicia y se dirijan hacia territorio mexicano, donde pudieran ser recibidos con abrazos, es decir, visas y autobuses para poderse transportar y apoyos de Gobierno.

El temor de los habitantes fronterizos se agudiza porque señalan que la franja limítrofe con Guatemala está completamente abierta para todo, no hay vigilancia de parte de las fuerzas de seguridad y tampoco del personal de Migración que evite el paso de personas de manera ilegal.

Javier Ovilla Estrada, presidente de la colonia Centro en Ciudad Hidalgo, dijo a rotativo EL ORBE, que las presuntas maras o pandilleros, podrían arribar a Chiapas en esos éxodos y entrar a la entidad sin problema alguno. Por eso exigió al Gobierno Federal que se refuerce la seguridad entre ambas naciones.

Reconoció que muchos de esos centroamericanos pudieran estar ya en Chiapas, tomar a Tapachula como centro de operaciones y generar altos niveles de inseguridad, robos, asaltos, homicidios y otro tipo de delitos.

Antes, recordó, llegaban esos grupos de migrantes y delincuentes, pero las autoridades de ese entonces pusieron en marcha con mucho éxito los operativos antipandillas para evitar que esos grupos internacionales pudieran desarrollar sus fatídicas tareas.

Por su parte, Marcela Ramos Chong, afirmó que ya se extraña aquellos tiempo en los que las autoridades federales hacían respetar la soberanía nacional y cumplir la ley al no permitir la entrada de indocumentados al país, y mucho menos maras, «porque había paz, turistas y los policías no tenían otro trabajo más que levantar bolos, pero hoy en día todo es un desastre». EL ORBE / M. Blanco