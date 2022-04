AMLO y Rutilio Escandón Fortalecen Acciones de Salud Publica

* El Gobernador se Reunió en Palacio Nacional con el Presidente AMLO.

* EL MANDATARIO CHIAPANECO EN REUNIÓN CON GOBERNADORES Y EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ACORDARON SUMAR ESFUERZOS PARA SEGUIR CONTROLANDO AL CORONAVIRUS.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la reunión entre el Gobierno Federal y autoridades de los gobiernos estatales, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde se abordó el nuevo esquema de salud y la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Luego de este encuentro realizado en Palacio Nacional, el mandatario chiapaneco refrendó el apoyo del Gobierno de Chiapas para consolidar aún más la suma de esfuerzos que lleven a la protección de la población contra la enfermedad del Coronavirus que, dijo, aunque está controlada en el Estado, no debe bajarse la guardia para que todas y todos estén protegidos.

El jefe del Ejecutivo Estatal manifestó su agradecimiento al presidente López Obrador por estar pendiente de Chiapas y de que las vacunas no hagan falta, pues esto ha permitido que haya una cobertura de más del 75 por ciento de vacunación; por ello, aseguró, desde el Gobierno del Estado se mantiene firme la voluntad de fortalecer las acciones a fin de avanzar y cubrir a totalidad la población vacunada.

“Vamos con todo en este último jalón con el propósito de que las y los chiapanecos cuenten con estas dosis primordiales para salvaguardar la salud. Además, seguimos haciendo equipo en todos los ámbitos con la Federación y, principalmente, en materia de salud pública, pues es un tema que convoca a todas las autoridades a mantenerse en unidad a fin de sacar delante de manera más rápida y eficaz las iniciativas en beneficio del pueblo”, expresó.

En tanto, el presidente López Obrador subrayó que el compromiso con el pueblo de México es mejorar integralmente el sistema de salud, por lo que es fundamental trabajar juntos, con el objetivo de atender, resolver y mejorar los servicios de salud que se brindan a las mexicanas y los mexicanos.

Con relación a la pandemia, el mandatario federal precisó que el país se encuentra en una situación favorable, sin embargo, apuntó, no hay que caer en excesos de confianza, y dar el último jalón en lo que corresponde a la vacunación masiva, a fin de proteger la salud y la vida de la población, ante esta enfermedad.

“Nos queda un porcentaje de la población que no se ha aplicado la vacuna de refuerzo contra el COVID-19, por ello tenemos que fortalecer las acciones para seguirlos convenciendo”, enfatizó.

A esta reunión asistieron Gobernadoras, Gobernadores y funcionarios federales y estatales encargadas de velar por las acciones en materia de salud. Boletín Oficial