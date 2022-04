¡CARAVANAS REBASAN AL INM Y A LOS ACTIVISTAS!

* SALEN DE 200 A 300 INDOCUMENTADOS CADA TERCER DIA. AUTORIDADES YA NO TIENEN LUGAR PARA ESCONDERLOS.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril del 2022.- Los 200 migrantes que salieron por la mañana de este jueves de la localidad en una caravana, apenas logró caminar unos 16 kilómetros en seis horas, hasta llegar a la comunidad de Álvaro Obregón, donde se toparon con las fuerzas policiacas. Este nuevo grupo de personas se encontró con un contingente conformado por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y con equipos antimotines de la Guardia Nacional (GN), quienes frenaron su avance sobre la Carretera Costera.

“Queremos visas, queremos visas”, era la petición que realizaban los extranjeros a su paso y cuando se acercaron a los uniformados, y de respuesta les pidieron que detuvieran su avance.

Los integrantes de la marcha se entregaron a las autoridades, quienes les prometieron que serían llevados a la Aduana “Cerro Gordo”, en donde les expedirían documentos para vivir libremente en el país.

Una mujer migrante que fue liberada de la Estación Migratoria “Siglo XXI” en la víspera, y que decidió unirse a ese movimiento, exigió que les resuelvan su situación migratoria, porque dijo que ya no tienen recursos para pagar hoteles y comprar alimentos.

Otra migrante de Venezuela, indicó que no los han escuchado y que por eso decidieron caminar por la Carretera Costera en búsqueda de atención.

Una empleada de esa dependencia les dijo que estaban en la mayor disposición de entregarles sus documentos, y para ello deberían de subir a las unidades que los llevarían a la aduana ubicada en el municipio de Huixtla.

Apenas el martes había salido una caravana que tuvo el mismo protocolo en la comunidad de Álvaro Obregón, en donde también lograron su objetivo, sin la necesidad de «activistas».

En términos generales, los indocumentados solicitaron a las autoridades federales que el proceso migratorio no se alargue mucho, sino que se les pueda dar agilidad a sus papeles para poder desplazarse a la frontera norte y llegar a su destino que es Estados Unidos. EL ORBE / M. Blanco