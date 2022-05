INM Devuelve Migrantes Aún con Sobrecupo en Albergues

UN GRUPO DE INDOCUMENTADOS FUERON REGRESADOS A TAPACHULA Y DEJADOS AFUERA DEL ALBERGUE DIOCESANO BELÉN, PERO COMO NO PUDIERON ENTRAR AL INMUEBLE SE QUEDARON EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 03 de mayo del 2022.- De acuerdo a los vecinos que viven al sur-poniente de la ciudad, en las últimas horas unos 60 migrantes fueron regresados a la localidad y abandonados por el Instituto Nacional de Migración (INM), afuera del Albergue Diocesano Belén

Según habitantes de la colonia San Antonio Cahoacán, ubicado en ese sector, el albergue está lleno y los migrantes ya no pueden ingresar al inmueble, por lo que mendigan en las calles.

Alfredo Cordero de la Cruz, en voz de un grupo de afectados, dio a conocer en entrevista para EL ORBE que es inhumano el actuar del personal de la Estación Migratoria Siglo XXI,”pues primero los detiene y los encierran, y luego en la madrugada los sacan y los llevan cerca a los albergues de la ciudad, cuando saben que no les van a abrir porque están saturados, es decir, los dejan en la calle”.

Por eso hizo un llamado al gobierno federal que ya no abandone a los migrantes en la periferia de los albergues, porque estos están sobre poblados y ellos se quedan mendigando.

Señaló que si las autoridades ya los detuvieron en alguna parte del país por no poder acreditar su legal estancia en el país, los tuvo que haber deportado a sus países de origen y no regresarlo a Tapachula, porque la ciudad no es un campo de concentración.

Enfatizó que el INM ha tomado a los albergues como un atractivo para dejar a los migrantes en las inmediaciones, sin conocer las condiciones que guardan estos inmuebles de refugio. Además, los grupos de familias migrantes quedan expuestos a las inclemencias del tiempo, en la calle y sin resguardo.

Lamentó que la autoridad migratoria, primero los agarre y luego los vuelva a soltar en el mismo lugar. “Esto es un círculo vicioso, porque las autoridades aseguran a los migrantes y se los lleva a la estación migratoria para después volver a dejarlos libres”.

Consideró, que la demanda en los albergues de la frontera sur ha crecido hasta en un 200 por ciento, porque la llegada de migrantes no para y así lo confirman algunos indocumentados.

En las banquetas de la colonia San Antonio Cahoacán se aprecia que ya viven en la mendicidad grupos de familias, como algo ya normal. EL ORBE / M. Blanco