Migrantes Recién Ingresaron a México y ya van en Caravana

* ¿A Dónde Vamos a Parar?

* ES ¡EL COLMO!, CIENTOS DE INDOCUMENTADOS QUE APENAS INGRESARON DE MANERA ILEGAL AL PAÍS, SALIERON POR LA TARDE DE AYER EN CARAVANA. YA ENCONTRARON LA MANERA FACIL DE CONSEGUIR DOCUMENTOS.

Tapachula, Chiapas; 09 de Mayo del 2022.- Cientos de indocumentados que entraron de manera ilegal al país y que realizaron protestas este lunes, salieron por la tarde en caravana desde la cabecera municipal con intenciones de llegar al ejido Álvaro Obregón, al poniente del municipio, donde contemplaban realizar un campamento.

Ahí esperan que el Gobierno Federal les suplique ya no seguir adelante y a cambio les den visas humanitarias para que se queden a vivir en territorio mexicano sin ser detenidos y gozar, además, de empleo y otros apoyos de Gobierno, como ha sucedido con sus antecesores que realizaron movimientos similares en meses anteriores.

Algunos dijeron que también solicitarán que los afilien al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tal y como lo anunció el Gobierno Federal el fin de semana para el beneficio de unos 30 mil guatemaltecos.

Este nuevo grupo que viaja de forma masiva, ya no han querido esperar el proceso que realizan las autoridades migratorias en Tapachula, por la lentitud, y en su lugar prefirieron caminar los 15 kilómetros, porque han visto que eso les ha dado resultado, porque así corren los empleados federales a atenderlos.

Carlos «N», migrante de Cuba, indicó que una de las peticiones es tener tránsito libre por México, ya que, en su caso, no quiere quedarse en territorio mexicano.

Los migrantes, durante su tránsito, causaron caos vial y no permitían que los vehículos avanzaran por la Carretera Costera.

Abel García, de Venezuela, recalcó que otras personas que han caminado en caravana, han logrado obtener sus papeles y por ello, la idea era llegar a la comunidad de Álvaro Obregón donde se han tenido éxito.

Antes de salir de Tapachula, el mismo contingente protestó en el parque “Bicentenario” y posteriormente marcharon a la Estación Migratoria “Siglo 21” donde realizaron un bloqueo en ambos carriles por varias horas. EL ORBE / La Redacción