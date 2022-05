¡Castigo a Indocumentados que Realicen Bloqueos Carreteros!

* ES URGENTE QUE LAS AUTORIDADES ACTÚEN SERIAMENTE CONTRA LOS MIGRANTES, YA QUE AL BLOQUEAR LAS CARRETERAS AFECTAN A LAS PERSONAS DE LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas.- “Es urgente que las autoridades pongan un alto de una vez por todas a los migrantes, no es posible que estando en nuestro propio país se amos rehenes de esta gente”, expresaron automovilistas y ciudadanos en general que se vieron afectados por enésima ocasión, ante los bloqueos carreteros que protagonizan los migrantes.

Dijeron estar conscientes de las necesidades que tienen de buscar un mejor futuro, sin embargo ante estos actos vandálicos, las autoridades competentes deben de actuar y castigar con cárcel y la deportación a todo extranjero que haga esos desmanes.

“En su país no exigen nada y salen huyendo, pero vienen a exigir a México y eso no se vale, explicó Deysi “N”, quien se dirigía al IMSS donde trabaja como enfermera y que había sido citada para participar en una cirugía, sin embargo ya no pudo llegar a tiempo.

Señalaron que es una pena el Actuar de los 3 órganos de Gobierno, que se han mostrado blandos en tomar decisiones contundentes para solucionar el problema migratorio, ya que por un lado trasciende extraoficialmente que giraron orden de aprehensión contra uno de los Activistas que ha estado involucrado para organizar caravanas.

“Esos activistas solo se mueven con el único fin de enriquecerse y fortalecer a la Delincuencia Organizada y por otro lado hasta los jueces federales le entraron al ruedo para expedir amparos y seguir con esta línea de corrupción señalaron transportistas que permanecen varados por el bloqueo a la altura del ejido Álvaro Obregón de la ciudad de Tapachula.

Chiapas exige una solución contundente para estos eventos de los extranjeros, denunciaron que todos los políticos solo se toman las fotos ante los gobiernos extranjeros y la ONG´s con tal de bajar recursos pero para sus propios intereses políticos, ¡ya basta exigimos una solución como Mexicanos y chiapanecos que somos, ya basta, cárcel para los activistas!, exigieron los afectados por bloqueos de migrantes. EL ORBE/Redacción