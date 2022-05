Población Exige que le Apliquen Mano Dura a los Migrantes por las Molestias que Ocasionan

* No Otorgarles Recursos Económicos de Nuestros Bolsillos.

Tapachula, Chis.,10 de mayo de 2022.- Ciudadanos mexicanos, choferes, comerciantes y trabajadores se unieron a la protesta contra los migrantes que bloquearon la carretera a la altura del ejido Álvaro Obregón, ubicado a unos 15 kilómetros de Tapachula, ya que los migrantes exigían que las autoridades de migración llegarán a resolver su situación irregular en el país.

Uno de los ciudadanos que llegó hasta el bloqueo, les dijo que debieron a ver protestado en su país y no venir a causar molestias en Tapachula

Y es que a pesar del reclamo que los dejarán pasar con sus automóviles, los migrantes insistían que buscaban libre tránsito, a lo que los mexicanos que regresarán a su país “vete, vete, nadie te está invitando y obligando a venir”.

La señora Damaris López de Mazatán, señaló que este cierre carretero, le perjudico demasiado, porque tuvo que caminar demasiado y se retrasó en su tiempo para poder llegar a trabajo.

Miguel “N”, pidió a los migrantes que sigan su camino si van a ir del otro lado.

“Cuando tapan ellos (migrantes) que se le hace y nadie les dice nada” y generan este tipo de caos y los más afectados son los mexicanos que no tienen nada que ver con su tránsito en esta frontera.

Jorge Rodas, habitante que caminaba sobre la carretera a la altura de Obregón, sostuvo que los migrantes están luchando por una vida mejor, sin embargo, el gobierno de México es el que tiene la culpa

“Si fueran, ucranianos hasta avión, les hubiera puesto, pero a los migrantes de Centroamérica, no les da los papales, estoy enojado no con los migrantes, sino con el gobierno”.

Sin embargo, otro de los ciudadanos, pidió que se aplique mano dura y que no se otorgue ningún peso para ellos, porque obstaculizaron la circulación de los ciudadanos “mira, yo tengo que ir caminando”

Algunos ciudadanos cercanos al bloqueo, pidieron a unos elementos de la Guardia Nacional (GN), que actuarán para reestablecer la circulación, pero no tuvieron éxito. EL ORBE/Redacción