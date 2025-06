Más de un Millón de Alumnos Afectados por Paro Magisterial

*Casi 20 mil Escuelas han Permanecido Cerradas.

Tapachula, Chiapas 31 de Mayo del 2025.- El paro magisterial afecta a los estudiantes, sin embargo la autoridad también se presta a no resolver los problemas que se plantean, ya que desde inicios de mayo ya se habían hecho las peticiones por parte del magisterio, dio a conocer en entrevista, Rosabel Ramírez López, Director de la Escuela Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordóñez en Tapachula.

Destacó que desgraciadamente se ha vuelto un vicio de cada año, porque es lo mismo, un juego sucio de todo.

“Los afectados al final de cuentas son los alumnos. Por eso me pregunto, qué tanto le interesa a la autoridad educativa la educación, porque si no atiende las demandas que se le plantean, si no resuelve las demandas en el tiempo que debe de ser, los afectados siempre van a ser los alumnos, siempre”, explicó.



El profesor Rosabel Ramírez López consideró que toda esta situación lo que propicia es que se incentiva la educación privada. Porque como padre de familia, nadie quiere que su hijo pierda clases. Los padres de familia optan por meter a sus hijos a escuelas privadas, siempre y cuando tengan las posibilidades.Apuntó que en la Escuela Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordóñez, en la ciudad de Tapachula cuenta con mil alumnos, y los dirigentes sindicales platicaron con el comité de padres de familia, les explicaron, les expusieron la temática, el problema y los padres de familia los están apoyando.“Los papás saben que los maestros están en una lucha por algo, como se dice hasta la presidenta reconoce, que la ley del ISSSTE no está bien aplicada, la hicieron por intereses políticos y financieros de los grandes millonarios de México”, señaló.En ese contexto, el directivo de esta institución educativa hizo un llamado a resolver lo antes posible los planteamientos del magisterio, que den a conocer lo que se puede, y no se puede, y que no le den muchas vueltas al asunto.De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública, más de un millón de alumnos siguen sin clases por paro de la CNTE; 19 mil 974 escuelas están cerradas. Oaxaca es la entidad más afectada. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.