INM Refuerza Acciones de Control Migratorio en la Frontera Sur

* El objetivo es inhibir acciones de bandas de traficantes de humanos

Tapachula, Chiapas.- En los últimos días personal del Instituto Nacional de Migración (INM), ha reforzado su presencia, con operativos, en los municipios fronterizos de Chiapas, esto con la finalidad de hacer más eficiente el control migratorio y que los extranjeros no se arriesguen en manos de traficantes de humanos.

Aunque hasta el momento no existe una versión oficial del INM, se ha observado un despliegue de agentes de ese instituto dependiente de la Secretaría de Gobernación con el apoyo de la Guardia Nacional, quienes realizan patrullajes con volantas móviles en sectores donde se encuentra la población flotante.

Por otra parte en una investigación realizada por este medio informativo, se ha detectado la instalación de puntos de control y verificación migratoria en lugares estratégicos aleatorios, los cuales se suman a los puntos fijos para inhibir la acción de las bandas de traficantes de humanos.

Aunque la comunidad migrante se queja de una cacería, lo cierto es que se trata de acciones que buscan la prevención de accidentes fatales, ya que los traficantes de humanos esconden a los migrantes en dobles fondos de vehículos pesados y tráileres, donde viajen hacinados y en condiciones infrahumanas, arriesgando su vida.

En este sentido trascendió que los representantes consulares de países centroamericanos y Extra continentales con presencia en Tapachula, han tenido acercamiento con las autoridades migratorias, sin embargo no hacen el trabajo de promoción a sus connacionales para orientarlos y asesorarlos para realizar una migración, segura y ordenada, para lo cual deberían acudir a una oficina migratoria a realizar su trámite, sin embargo por extrañas razones prefieren emprender su viaje al margen de la ley, aun sabiendo de todos los peligros a los que se pueden enfrentar.