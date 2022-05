AMLO Ordena Restituir 30 mil Hectáreas Para el Pueblo Yaqui

* En Zona Indígena de Sonora.

Cajeme, Son., 21 de mayo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió este sábado a entregar 30 mil hectáreas de tierra al pueblo yaqui, al que consideró como el grupo indígena más maltratado en la historia de México y posiblemente, en el mundo.

Al supervisar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el jefe del Ejecutivo federal instruyó al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton, transferir el monto necesario para la restitución de estas tierras.

«Tenemos el compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis, es lo menos que podemos hacer ante el sufrimiento que padecieron sus antepasados por el maltrato de gobiernos autoritarios. No olvidar que se llegó al exterminio de comunidades, de pueblos yaquis. Es la cultura, la etnia más maltratada en toda la historia de México y posiblemente la cultura, la etnia más maltratada en el mundo. Los que están en los primeros lugares de exterminio, discriminación, racismo , atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia del mundo.

«Autorizo que se paguen las 30 mil hectáreas lo más pronto posible, que Román Meyer (titular de la Sedatu) ya puedo disponer de estos recursos, aquí está el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton y él va a transferir los fondos para la Secretaría, a la Sedatu».

Acompañado por el gobernador Alfonso Durazo y autoridades yaquis, el presidente López Obrador adelantó que regresará el próximo 21 de agosto para hacer entrega de estas tierras.

«Cuando yo regrese este tema esté resuelto, y voy a regresar en tres meses, el 21 de agosto, un domingo y ya quiero entregar las tierras, las 30 mil hectáreas, es un compromiso», afirmó.

También comprometió que se tendrán los mil 700 millones de pesos para la ampliación del distrito de riego, «ya los va a tener Conagua para que no tengamos demoras».?Dijo que le preocupa la construcción de la acueducto y del distrito de riego porque son obras que requieren mucho tiempo.

El presidente López Obrador reconoció que le preocupa la construcción de la acueducto y del distrito de riego porque son obras que, indicó, requieren mucho tiempo.

Al tomar la palabra, el gobernador Alfonso Durazo Montaño (Morena) manifestó que con este plan de justicia se está reparando el error histórico de abandonar a esta comunidad.?»Quisiera expresar con toda franqueza la necesidad de trabajar desde el interior de la etnia por consolidar su unidad, la unidad hace la fuerza».

Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), también hizo un llamado a la unidad del pueblo Yaqui, «a los que se empeñan en descalificar el plan de justicia, que están plagados de señalamientos que eran propios de gobiernos pasados». Sun