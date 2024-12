Miles de Extranjeros Están Varados en Tapachula por la Lentitud de los Trámites Migratorios

* Viven en las Calles, en Campamentos Provisionales y en Albergues.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre del 2024.- En la Ciudad de Tapachula se han conformado cinturones de miseria, se trata de familias extranjeras muy pobres que viven en condición de calle en las inmediaciones de las oficinas del INM y COMAR en esta localidad fronteriza.

La dilatación y tortuguismo de las autoridades federales en los trámites migratorios están reteniendo a los migrantes en esta frontera sur de México.

Los migrantes viven en situación de calle en campamentos provisionales y otros mantienen los albergues ocupados hasta su máxima capacidad en Tapachula.

Datos proporcionados por Organismos No Gubernamentales, revelan que miles de extranjeros de distintas nacionalidades están varados en Tapachula, Tonalá, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez y en el Estado de Oaxaca por las nuevas políticas Migratorias de México y Estados Unidos.

La dilatación de los trámites migratorios y de la COMAR provocaron que miles de migrantes pasarán la navidad en campamentos, durmiendo en las calles, parques y espacios públicos.

Muchos, en su mayoría venezolanos, están varados en esta frontera sur sin saber su futuro debido a la falta de respuesta institucional.

Las familias extranjeras en contexto de movilidad humana no cuentan con información, desconocen su futuro y no cuentan con los recursos para cubrir necesidades básicas en esta ciudad fronteriza, por lo que terminan viviendo en la calle, conformando cinturones de miseria. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros