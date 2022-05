¡Indocumentados No Respetan las Leyes Mexicanas!

* LOS FLUJOS MIGRATORIOS HAN GENERADO DESESTABILIZACIÓN EN TAPACHULA, YA QUE COMETEN TODO TIPO DE INDISCIPLINAS Y TODAVÍA CON DEFENDIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS.

Tapachula, Chiapas; 21 de mayo del 2022.- Organizaciones sociales en la frontera sur de Chiapas ven con tristeza que los límites con Guatemala están abiertos a todo extranjero, ya que no hay restricciones de ninguna índole para permitir el paso a los migrantes, aún cuando viajen con ellos delincuentes..

Así lo denunció, Isabel Méndez Hernández, presidente de la organización «Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional», quien estableció que, con el ingreso desmedido de tantos migrantes, se genera inseguridad y no hay ninguna protección a la población mexicana.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, agregó que por lo contrario, en cuanto un indocumentado no es atendido y tantito peor si es bajado del transporte, de inmediato intervienen representantes de los Derechos Humanos y protegen al de fuera, aun cuando el verdadero perjudicado pueda ser un mexicano.

Consideró que todo migrante que ingresa a México debe someterse y apegarse a las leyes nacionales, y peor si se trata de alguien que ha cometido un delito, quien debe castigarse conforme lo dicta la normativa en vigor, es decir, se debe hacer justicia.

Lamentó que dentro esos éxodos que ingresan a México, hay gente mala que en su país son maleantes y que ya estando en suelo mexicano se dedican a cometer todo tipo de fechorías, porque es lo único que saben hacer.

Por otro lado expresó que, aparte de ingresar a nuestro país de manera irregular, «vienen a fomentar el comercio informal, lo cual daña la economía de los vendedores mexicanos establecidos».

Por eso insistió en que urge que la frontera con Centroamérica debe de tener mayor vigilancia de parte de las autoridades migratorias y de la Guardia Nacional, entre otros. EL ORBE / Nelson Bautista