¡Asilo y Expulsión Rápida de Migrantes, en Vigor en EEUU!

*SERÁN ADMITIDOS SÓLO QUIENES COMPRUEBEN VIOLENCIA DOMÉSTICA, EXPLOTACIÓN SEXUAL, TEMOR AL CRIMEN ORGANIZADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ENTRE OTROS ASPECTOS.

Tapachula, Chiapas; 31 de mayo del 2022.- A partir de hoy se implementará en la frontera sur de Estados Unidos una regla final de peticiones de asilo con el fin de atender en forma acelerada las solicitudes de asilo en ese país, pero también para expulsar rápidamente a los migrantes que no cumplan con los requisitos de «miedo creíble», para tener derecho a quedarse, según comparte, Fernando Castro Molina, consultor migratorio.

De acuerdo a su versión, se conoce que el programa se lanza en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) de esa nación.

Esta regla (IFR, por sus siglas en inglés), fue dada a conocer por autoridades migratorias y es titulada “Procedimientos para la detección de miedo creíble y la consideración de asilo, retención de deportación y reclamos de protección CAT por parte de los oficiales de asilo».

Los agentes migratorios, comenzarán a implementar la regla, para garantizar que las personas migrantes sujetas a deportación acelerada, que sean elegibles para el asilo, reciban ayuda rápidamente, y las que no, sean expulsadas de inmediato, por lo que se prevé habrá un incremento en las deportaciones.

Con ello, la administración de Joe Biden busca atender dos problemáticas: reducir los casos en tribunales y acelerar los procesos nuevos, a fin de que no tomen varios años, así como evitar engrosar los más de 1.7 millones de casos pendientes en cortes migratorias de EEUU

Se debe aclarar que la medida no es un paso libre para inmigrantes en frontera sur de EEUU, como algunos «activistas» publicitan, sino una forma de atender un posible aumento de llegadas de miles de migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, América Latina, Caribe y extra continentales, sino para acelerar los procesos, tanto de resolución como los de deportación.

Las autoridades norteamericanas también dejaron en claro que el programa operará en forma paralela a la expulsión expedita de inmigrantes bajo el Título 42, luego de una orden judicial. EL ORBE / REDACCION

Inicia Nuevo Proceso Migratorio Para Ponderar

Unas 400 Mil Peticiones Pendientes De Asilo

El gobierno de Estados Unidos puso en marcha a partir de este martes un proceso más raudo para procesar y ponderar las solicitudes de asilo de decenas de miles de inmigrantes centroamericanos y de otros países.

El Departamento de Seguridad Interior informó que el objetivo es resolver el rezago de unas 400 mil solicitudes de asilo que no han sido resueltas en cortes federales migratorias, el nuevo proceso será canalizado por oficiales de inmigración y no solamente por jueces.

La nueva modalidad entra en dos puntos fronterizos del estado de Texas, en donde los migrantes centroamericanos peticionarios de asilo podrán acudir a las garitas migratorias en donde los oficiales del Departamento de Seguridad Interior valorarán el caso de los solicitantes.

La prerrogativa de dar validez a la petición de asilo que puede ser por violencia doméstica, explotación sexual, temor al crimen organizado y desplazamiento forzado entre otros aspectos, recaerá en el agente de inmigración estadunidense que reciba al peticionario.

Al ser aceptada la solicitud de asilo, el peticionario o peticionarios serán admitidos a Estados Unidos y ya no regresados a México como ocurría con el programa «Quédate en México», instrumentado por el gobierno del expresidente estadunidense, Donald Trump.

El cambio en la estrategia permitirá a los solicitantes de asilo quedarse en Estados Unidos mientras se resuelva su caso, en una especie de periodo de gracia durante el cual el inmigrante y familiares podrán quedarse sin temor a ser deportados.

Los migrantes cuyas solicitudes de asilo sean aceptadas en su primera etapa bajo el juicio del agente de inmigración, si tienen familiares o amigos que viven en Estados Unidos tendrán la oportunidad de vivir con ellos e incluso trabajar, aunque no bajo un permiso laboral oficial.

El cambio del proceso de las solicitudes de asilo aliviará la problemática migratoria centroamericana para el gobierno mexicano, el cual por imposición de Trump se hacía cargo de los costos económicos de la permanencia y seguridad de los peticionarios.

Hasta la puesta en vigor de este nuevo proceso de solicitudes de asilo, los migrantes centroamericanos que presentaban sus peticiones y eran aceptadas, eran enviados a México donde permanecían a espera de la solución de sus casos, lo que en una corte federal migratoria en promedio tarda entre 4 y 6 años para resolver y emitir un fallo. APRO