Marchas y Desmanes de Migrantes Ya Tienen Hartos a los Ciudadanos

Tapachula, Chiapas; 31 de mayo del 2022.- Miles de migrantes que han llegado a Tapachula cuentan con la inmunidad de organismos internacionales, como los Derechos Humanos, y por eso hay que soportar su estancia en este país, donde están en calidad de ilegales, porque de esa manera ingresaron a territorio nacional .

Oscar Corona Hernández, presidente de la Fundación Cultural Corona Rodas, afirmó en entrevista para el rotativo EL ORBE que, para mala fortuna, México no estaba preparado para este tipo de situaciones y como consecuencia de ello, a la población le toca vivir dentro de ese clima que se ha creado con la presencia los migrantes.

Comentó que, dentro de esa problemática y como parte de la supervivencia de esos grupos de extranjeros, muchos de ellos se han dedicado a la venta informal y con ello han trastocado la vida cotidiana de los comerciantes establecidos con la competencia desleal que están generando.

Por si fuera poco, recalcó que las manifestaciones y desmanes en las calles y carreteras por parte de los migrantes, causan problemas a terceros, en este caso a la población chiapaneca, porque generan trastornos en sus actividades diarias y cuantiosas pérdidas económicas.

Por eso consideró que las autoridades de Migración, Comar o a quien corresponda, deben agilizar los trámites para atender a los migrantes y, aquellos que no reúnan los requisitos que marca la ley, deportarlos de inmediato, como lo establece la ley, pero no dejarlos varados en Tapachula. EL ORBE / Nelson Bautista