¡Se Encarece la Canasta Básica sin que Autoridad Alguna la Regule!

*LA CANACINTRA TAPACHULA DIO A CONOCER QUE SE HA PRESENTADO UN INCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS, AFECTANDO SEVERAMENTE EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS.

Tapachula, Chiapas; 17 de Junio del 2022.- «Para los empresarios y para la población en general, la crisis económica que se está viviendo actualmente en el país, es terrible, ya que las familias ya no pueden ni siquiera adquirir la canasta básica, tan elemental para el sustento, para la vida misma».

Así lo dijo en entrevista con rotativo EL ORBE, María Eugenia Moreno Mendoza, tesorera nacional de la Canacintra, quien aseguró que las familias apenas se están recuperando de todo lo que se perdió durante la pandemia del Coronavirus, y ahora llega esta otra carga: el encarecimiento de los artículos y de la propia canasta básica.

Agregó que es altamente preocupante esta situación, «porque las mujeres no pueden dejar de adquirir sus productos para el sustento de sus hijos y demás familiares, pero se están topando con precios desorbitados, y eso, no solo pone en jaque a las jefas del hogar, sino a todos, y en el caso del sector empresarial, también les preocupa muchísimo esta situación».

Agregó que los incrementos en los precios de los combustibles, el gas, y otros servicios, están matando el poder adquisitivo de las familias.

Y si a eso se le añade, recalcó, el incremento de los precios de la canasta básica, o de otros productos tan necesarios en los hogares, «es el acabose, porque esta desesperante situación perjudica a todos en general. Lo peor, que suben cada día y no hay para cuándo se vayan a estabilizar, y tampoco hay una autoridad que lo regule».

Asimismo, que el tema de la pandemia está ligado con el alza en los precios, pues por el contagio, algunos empresarios se vieron en la necesidad de cerrar sus negocios porque ya no les traía cuenta mantenerlos, y resulta que ahora que se repone esa situación de salud, aumenta todo, y de esa forma tampoco pueden seguir adelante».

Añadió que por eso el sector empresarial ve un panorama difícil e incierto «porque ni siquiera pueden decir que es pasajero, o que las autoridades ya tienen la fórmula para detenerlo y volver a la situación que había anteriormente. Al contrario, este encarecimiento no tiene fondo ni tope». EL ORBE / Nelson Bautista