Cientos de Migrantes Siguen Arribando a Tapachula, Saturan Espacios Públicos

*Se Volvieron a Instalar en los Parques del Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 17 de Junio del 2022.- Cientos de migrantes de infinidad de países siguen llegando a la localidad y con ello han empezado a abarrotarla de nuevo, luego de que con la salida de la caravana de hace unos días, se había despresurizado un poco.

Aprovechando de que nadie les dice absolutamente nada, en las últimas horas ya se posesionaron otra vez del parque Bicentenario de este municipio, luego de una larga travesía por Latinoamérica en busca de llegar a México, para vivir cómodamente con los apoyos que les ofrece el Gobierno Federal.

Ricardo Penagos, migrante de Venezuela, llegó el pasado domingo y ahora su propósito es poder salir caminando de Tapachula y avanzar hacia el centro del país.

Incluso, amenazó que si no les entregan de inmediato sus papeles migratorios, están decididos a salir marchando en caravana desde Tapachula, argumentando que no cuentan con recursos económicos para esperar tanto tiempo.

Dijo que ya se presentó ante las autoridades federales y le concedieron una cita, pero para el próximo 30 de Agosto, es decir, un mes y medio de espera, pero no cuenta con alguna actividad laboral para subsistir.

“Muchos estamos en el Bicentenario y la mayoría estamos con la incertidumbre para que no nos detengan. Todos están dispersos porque hay el temor de que pueden ser asegurados en las colonias y casas en renta”, comentó.

«Es un gran gesto del gobierno de México, que esté otorgando las Visas por Razones Humanitarias; sin embargo, el tiempo que tarda en expedirlas es lento para las personas que van en tránsito», señaló.

Este viernes en el Bicentenario se pudo observar la llegada de unos cien migrantes venezolanos y algunos hondureños. EL ORBE / La Redacción