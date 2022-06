¡Urge Reactivar el “Operativo Mochila” en Escuelas de la Región!

*EL COCOPARCI ADVIRTIÓ QUE PRESUNTOS MARAS DISTRIBUYEN DROGAS EN ALREDEDORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS; ESTOS SON LOS INDOCUMENTADOS QUE ESTÁN PIDIENDO ASILO.

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio del 2022.- La Coordinación Regional de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana alertó a la población en general y a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, a extremar las medidas preventivas porque indocumentados afiliados a bandas delictivas, como las maras, podrían ya estar comercializando drogas dentro y fuera de escuelas de la región.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente regional de esa agrupación civil, recordó en entrevista para rotativo EL ORBE, que en los años 2004 y 2005, hubo el antecedente de que los maras tomaron a Tapachula como centro de operaciones y empezaron a vender drogas en las escuelas, además de que acosaban a las alumnas, por lo que se debió implementar medidas drásticas, pero con buenos resultados.

Ahora, cuando las autoridades federales le han declarado la guerra a la delincuencia organizada y han detenido a más de 20 mil maras en los últimos dos meses, muchos de esos malhechores están huyendo de la justicia y estén viajando hacia Tapachula, infiltrados en el éxodo de migrantes, incluso buscando asilo.

«En esos movimientos masivos se involucran también malvivientes que a veces tienen hasta órdenes de aprehensión en su respectivos países. Ahí la autoridad debe de intervenir para evitar que causen problemas a la sociedad», dijo.

De igual forma, recalcó que «hay muchos de esos centroamericanos que merodean casas deshabitadas y luego se meten, como lo que ocurre en el fraccionamiento Casas Geo, ahí se llega a esconder esa gente, puros indocumentados y no sabemos qué clase son».

Reconoció que existe la preocupación de parte de los padres de familia, por la seguridad y la salud de sus hijos cuando van a las escuelas, en donde se pueden presentar diversas circunstancias de riesgo y que por eso deben de reactivar el Operativo Mochila.

«Se había estado realizando a petición de este Comité, coordinados con el Consejo de Seguridad Pública, pero fue suspendido por la pandemia. Ahora se requiere de la aprobación de los Directores de las escuelas y de los padres de familia, porque no podemos llegarnos a meternos a una institución y revisar», apuntó.

Asimismo, hoy, cuando nuevamente están llegando los alumnos a las escuelas, será cuestión de ponerse de acuerdo con los Directores para que lo soliciten, desde escuelas primarias hasta las preparatorias, y para ello recalcó que apenas la semana pasada, la policía detuvo a un colombiano dentro de las instalaciones de una, supuestamente distribuyendo drogas.

Reveló que, cuando se realizaban los operativos en años anteriores, se encontró en las mochilas de los alumnos armas blancas, cuchillos y hasta drogas.

«Lo importante es controlar esta situación. Afortunadamente no estamos como en los Estados Unidos, que ahí cualquiera puede adquirir un arma de distintos calibres, y esas tragedias que han habido es porque ahí hay venta indiscriminada», comentó, pero para que esperar a eso. EL ORBE / JC