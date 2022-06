Vecinos de Fraccionamientos en Tapachula Denuncian Invasión de Migrantes

* SEÑALAN QUE LA PRESENCIA DE LOS INDOCUMENTADOS GENERA INSEGURIDAD Y SOSOZOBRA ENTRE LA POBLACIÓN.

* RECLAMAN QUE NO HAY SUFICIENTE ALUMBRADO PÚBLICO Y ADEMAS NO EXISTE LA PRESENCIA DE POLICÍAS.

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio del 2022.- El fraccionamiento residencial Las Vegas, al surponiente de la Ciudad, está totalmente invadido por migrantes; unos porque se metieron a ocupar casas deshabitadas y otros porque visitan las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en espera de que les entreguen documento.

Así lo denunció en entrevista con rotativo EL ORBE, Fadua Carbot Trujillo, presidente del ese fraccionamiento, quien aseguró que la presencia de miles de migrantes en ese lugar, «propicia que haya inseguridad y eso causa temor entre la población que habita ahí, ante el riesgo y peligro que se cierne».

Lo mejor sería que las autoridades de Migración reubiquen sus oficinas ubicadas en ese lugar, «ya que eso provoca la presencia de tantos migrantes», explicó.

La inseguridad en que viven también está ligada al olvido por parte de las autoridades, sostuvo, «ya que en trienios anteriores los servicios públicos estaban al día, pero que hoy son letra muerta en Las Vegas».

Comentó que tienen muchas lámparas fundidas y eso es causa de una gran oscuridad, lo que aprovechan los delincuentes para cometer sus fechorías, «y antes los del Alumbrado Público estaban pendientes y cambiaban las luminarias a modo de que la colonia siempre estuviera bien iluminada».

De igual forma, recordó que la autoridad giraba instrucciones para que los árboles pasados de tamaño fueran podados a modo de que su follaje no sirviera para que los amantes de lo ajeno o los delincuentes en general, no tuvieran donde esconderse y que tampoco constituyeran un peligro para el cableado eléctrico.

Finalmente, que otro detalle importante es que en ese fraccionamiento no hay patrullajes por parte de la Policía Municipal, lo que es sumamente grave ya que los delincuentes, al ver que no hay vigilancia, con mucha tranquilidad se meten a las casas a robar, o asaltan a los transeúntes en las calles. EL ORBE / Nelson Bautista