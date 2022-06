Convoca Rutilio Escandón a Registrarse al Programa de Pensión a Personas con Discapacidad Permanente

Al señalar que las lluvias van a permanecer en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhortó a la población a no bajar la guardia, continuar con las medidas preventivas, alejarse de ríos, arroyos y montañas por posibles inundaciones y deslaves, y en caso de situaciones de riesgo trasladarse a los refugios temporales para proteger la integridad, tanto propia como de los seres queridos.

“De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias seguirán en gran parte del estado, y aunque sean moderadas no hay que confiarse porque luego los fuertes vientos pueden sorprender y aumentar el peligro; hay que alejarse de los ríos ante el riesgo de que se desborden; hacerse a un lado de las montañas porque la tierra está muy mojada y pueden presentarse deslizamientos. Por favor, evitemos cualquier emergencia y nos cuidemos”, expresó durante la Mesa de Seguridad.

Respecto a la pandemia, el mandatario sostuvo que, gracias al respaldo del Gobierno Federal, Chiapas cuenta con suficientes vacunas contra el COVID-19, por lo tanto, pidió a las personas de 12 años en adelante acudir a cualquiera de las sedes, clínicas y hospitales, para aplicarse la dosis correspondiente, a fin de salvaguardar la salud y la vida ante esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa.

Asimismo, precisó que se mantiene abierta la convocatoria de registro de vacunación contra el COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años, por lo que pidió a las madres y los padres de familia inscribir a sus hijas e hijos, mediante la plataforma del Gobierno Federal mivacuna.salud.gob.mx, y estar atentos del arranque de este proceso de inmunización a la niñez chiapaneca.

Finalmente, Escandón Cadenas indicó que continúa el registro de incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente en los módulos ubicados en 17 municipios. En este sentido, solicitó no posponer este proceso, para que de esta manera el apoyo pueda llegarles lo más pronto posible.

Los municipios donde se lleva a cabo el registro son: Pueblo Nuevo Solistahuacán, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza, Amatenango de la Frontera, Motozintla, Chilón, Pichucalco, Reforma, Juárez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Villaflores. Boletín Oficial