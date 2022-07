AMLO y REC Ponen en Operación Sucursal del “Banco del Bienestar” en Ocosingo

* Ambos se Comprometieron a Responder a las Demandas del Pueblo.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezaron la puesta en operación de una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Ocosingo, misma que beneficiará la población de la región Selva, pues, además de acercar los servicios financieros, este espacio bancario será el principal dispersor de los apoyos de los distintos programas sociales que destina la Federación para los sectores más vulnerables.

En ese marco, Escandón Cadenas informó que esta sucursal es parte de las 210 que se construirán en todo el estado, por lo que agradeció al gobierno de López Obrador por estar pendiente de Chiapas y que sea una de las entidades que más apoyos sociales recibe, los cuales se entregan sin condicionamientos. Agregó que este tipo de acciones representan a la Cuarta Transformación y su objetivo de consolidar grandes proyectos que dignifiquen la vida de la gente.

“Gracias Presidente por nunca rendirse para sacar adelante a México. Usted ha sido nuestro ejemplo, porque es el único político demócrata, auténtico, legítimo y cercano a la gente que, en su peregrinar por todos los municipios del país, recogió las iniciativas más sentidas de la población. No hay duda que estamos constatando la visión de un estadista, de un patriota, del mejor presidente de México. Gracias por toda su entrega total al pueblo de México a lo largo de estos tres años y medio”, expresó al tiempo de convocar al pueblo a practicar la fraternidad y el amor al prójimo, y buscar el bien común.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que los programas sociales están contribuyendo a mejorar la calidad de vida y brindar mayores oportunidades para sacar adelante a la población, especialmente a los sectores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, y explicó que las pensiones para las personas adultas mayores y con discapacidad permanente, así como las becas escolares, se han elevado a rango constitucional, lo que significa que continuarán sin importar quién sea el próximo presidente.

Detalló que tan sólo en Ocosingo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a 2 mil 950 personas; en tanto que reciben becas 2 mil 507 estudiantes de nivel licenciatura, 9 mil 163 de bachillerato, y se apoya a 34 mil 501 familias con becas para niñas y niños de nivel básico; asimismo, 783 de 849 escuelas han sido beneficiadas a través del programa “La Escuela es Nuestra”, y se ha establecido una Universidad Benito Juárez, que permite a los jóvenes continuar con estudios profesionales.

Asimismo, reciben pensión 9 mil 503 personas adultas mayores y 2 mil 121 personas con discapacidad permanente; 116 niñas y niños, hijas e hijos de madres solteras, están becados; 9 mil 308 productores del campo reciben apoyos específicos; hay 17 mil 400 beneficiarios de Sembrando Vida, que fortalecen la producción de 43 mil 500 hectáreas; y próximamente contará con nueve sucursales del Banco del Bienestar. Precisó que seguirá trabajando con el gobernador Rutilio Escandón, a fin de garantizar el derecho humano a la salud y a la educación, y en la solución de las demandas del pueblo chiapaneco.

“La paz es fruto de la justicia, todos los programas de Bienestar nos permiten vivir en paz, y no debemos de optar por la violencia, no se puede enfrentar la violencia con violencia, sino con justicia, al mal se le enfrenta haciendo el bien. Ahora más que nunca nos estamos reconciliando, muestra de ello es que tenemos un Ejército vinculado al pueblo, y porque privilegiamos el amor al prójimo, se mantiene la paz en los pueblos. Vamos a seguir apoyando a Ocosingo y a Chiapas”, expresó.

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, informó que de las más de mil sucursales que hay en operación a nivel nacional, 52 están en Chiapas, con lo cual se brinda servicios financieros gratuitos a la población, y se realizan los pagos de los programas de Bienestar a los diferentes sectores sociales, con el objetivo de que estos apoyos lleguen a las y los beneficiarios de manera directa y sin intermediarios.

Destacó que, de acuerdo a las calificadoras internacionales, el Banco del Bienestar es una institución financiera fuerte y se consolida como una de las más grandes e importantes de México, gracias al número de clientes y de sucursales; resaltó que con estas acciones se cumple con la instrucción del presidente López Obrador de fortalecer y acercar la bancarización hasta las comunidades más lejanas de las entidades federativas.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, resaltó que en la edificación de los Bancos del Bienestar se conjugan los conocimientos y experiencias de los ingenieros militares, las habilidades de los especialistas y trabajadores civiles de la región, la capacidad de gestión de los servidores públicos de las dependencias y la disposición de los proveedores, aunado al equipamiento y los medios de seguridad física e informática para brindar una atención de calidad al público en general. Boletín Oficial