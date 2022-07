¡Protestas en el INM, en la Costa Avanza Nueva Carava de Migrantes!

* UN GRUPO PROTESTA AFUERA DE LAS OFICINAS MIGRATORIAS, EL OTRO AVANZA SOBRE LA CARRETERA COSTERA, PERNOCTARON EN EL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN.

Tapachula, Chiapas; 13 de julio del 2022.- Unos 200 centroamericanos decidieron al medio día de éste miércoles salir en caravana desde Tapachula y recorrieron unos 18 kilómetros hasta llegar al ejido Álvaro Obregón, en el extremo poniente del municipio, en donde pernoctaron con planes de continuar su marcha este jueves hacia la ciudad de Huixtla, para negociar con las autoridades federales un oficio de salida.

Ramsés López, de El Salvador, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, junto con un grupo de unos 50 connacionales, cruzaron de manera ilegal la frontera entre Guatemala y México, para después caminar hacia Tapachula, a donde arribaron hace cuatro días.

Poco después de que arribaron a la ciudad, dijo que se presentaron a las inmediaciones de las oficinas federales de Regulación Migratoria, en donde ya habían concentrados unos dos mil extranjeros que buscan obtener una cita para exponer su situación y aspirar a un oficio de salida para recorrer todo el territorio mexicano sin ser detenido, con una vigencia de 30 días,

Reconoció que apenas tienen cuatro días de haber llegado y que exigían sus documentos de inmediato, porque no tienen dinero y les urge avanzar lo más pronto posible. Como tenían que esperar un turno, optaron por iniciar una caminata para presionar a las autoridades federales a que los atiendan de inmediato y evitarse las filas de espera.

Por ello organizaron el movimiento en ese mismo lugar, pero solo atendieron el llamado unas 200 personas que decidieron aventurarse, «porque ya era demasiada la espera de cuatro días».

De esa manera pasaron los filtros de seguridad ubicados en ese tramo de la carretera, y aunque se burlaron de las autoridades que resguardaban el lugar, prosiguieron sin ser detenidos hasta llegar al parque central de ese ejido.

Indicó que, si el gobierno de México insiste en retenerlos, tendrán que garantizarles empleo por al menos un año y remunerado conforme la ley; servicios médicos gratuitos; poder vivir en cualquier región del país sin ser detenidos; acceso a educación, alimentación, becas y apoyos de gobierno; además de la posibilidad de alcanzar su legal estancia definitiva en territorio nacional.

Siguen Llegando Miles de Migrantes a Tapachula Exigiendo «Sus Derechos»

Miles de migrantes siguen arribando por caminos de extravío a Tapachula, atraídos por la oferta de obtener visas, trabajo, apoyos económicos, servicios médicos, educación, vivienda y alimentación, que los gobiernos de sus países no pudieron darles.

Este miércoles, poco más de dos mil de ellos se concentró en las inmediaciones de las oficinas de Regulación Migratoria y acamparon en las áreas verdes, patios baldíos y hasta en la calle principal, donde exigen al gobierno federal mexicano que les atienda sus demandas, de inmediato.

Advirtieron que, de no expedirles los documentos que requieren para seguir su camino hacia los Estados Unidos, saldrán de la localidad en una caravana masiva, y para ello «su líder» los está organizando para partir en las primeras horas de este viernes.

Ante esa aglomeración sin ningún protocolo sanitario, los vecinos y comercios cercanos decidieron cerrar por el miedo de un rebrote comunitario de mortal virus del Covid-19, así como por los enfrentamientos que han protagonizado grupos similares en ese sector de la ciudad.

Mientras, un par de «profesionales del derecho» les ofrecieron sus servicios para tramitarles «amparos» para que no sean detenidos en su posible caminata d este fin de semana. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello