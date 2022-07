¡Deportan a Venezolanos que Causaron Destrozos en la Estación Siglo XXI!

* FUERON ASEGURADOS EN LA CARAVANA QUE PARTIÓ LA SEMANA PASADA A HUIXTLA, AL NO SER ATENDIDOS DE INMEDIATO REALIZARON UN MOTÍN EN LAS INSTALACIONES MIGRATORIAS.

Tapachula, Chiapas; 18 de julio del 2022.- Un grupo de más de 30 migrantes venezolanos que habían participado en la víspera en un motín en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la ciudad, fueron repatriados este lunes desde Tapachula hacia su país.

Los ahora deportados habían mostrado una actitud violenta a partir de que entraron al territorio nacional de manera ilegal la semana pasada, ya que al llegar a Tapachula se trasladaron a las oficinas de Regulación Migratoria, ubicada en la colonia Las Vegas, en donde exigieron públicamente que el gobierno federal los atendiera de inmediato.

Ese día también participaron en una confrontación con otros extranjeros en ese lugar, ya que no quería hacer filas ni respetar las citas, sino más bien que les entregaran visas humanitarias con vigencia de un año, camiones de pasajeros para trasladarlos a otras regiones del país, empleo y apoyos de gobierno.

Como no consiguieron su cometido, decidieron salir en caravana de la ciudad para caminar unos 50 kilómetros hasta llegar a las instalaciones migratorias ubicadas en Cerro Gordo, Huixtla, donde finalmente fueron asegurados por fuerzas federales y divididos en dos partes. Un grupo fue trasladado al estado de Tabasco y el resto regresado a la Estación de Tapachula.

Sin embargo, ahí decidieron seguir con sus protestas agresivas, quemaron colchonetas y causaron destrozos hasta que policías federales restablecieron el orden, sin que se registraran lesionados.

Derivado de todo eso y porque no pudieron acreditar su legal estancia en el país, fueron repatriados y se cree que algo similar ocurrió con el grupo que se llevaron a Tabasco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello