Tapachula se Encuentra Sofocada Ante la “Invasión” de Migrantes: Abogados

* Calculan más de 200 Mil Ilegales en la Región.

Tapachula, Chiapas; 18 de julio del 2022.- «El problema de la crisis migratoria que ha vivido Tapachula y el resto de los municipios de la Costa de Chiapas en los últimos cuatro años es un asunto muy complejo en el que al gobierno mexicano se le ha venido complicando. Se trata de una nueva invasión extranjera histórica, pero en ésta ocasión no sabemos cómo defendernos, Más bien, tenemos que agachar la cabeza para ser sometidos».

Así lo expresó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Manuel de Jesús Márquez González, del Colegio de Abogados del Soconusco, quien precisó que los resultados de esas incoherencias políticas e improvisaciones en materia migratoria, «es algo que no vemos que tenga visos de solución, en tanto quien paga los platos rotos es la población dizque mexicana que vive en esta región».

Recordó que, cuando se originó el primer éxodo masivo de migrantes, la cordialidad mexicana los recibió con agua, monedas y comida como ayuda humanitaria a toda esa gente, «pero de inmediato nos contestaron que ellos no comían frijoles ni tortillas, y empezaron a agarrar a nuestras autoridades a patadas y a exigir lo que los chiapanecos le hemos exigido a la federación en dos siglos y todavía no nos han escuchado: Justicia social»

Además, después de esa caravana llegó otra, y muchas más, y esa gente tomó los parques como territorio natural. “Ellos en sus países de origen no tienen nada. Vienen huyendo de las condiciones sociales en que se encuentran: prostitución, violencia, delincuencia, criminalidad; destruidos y vulnerados totalmente sus derechos humanos, y aquí quieren exigir lo que sus gobiernos no pudieron ni quisieron darles»

Explicó que en el caso de los haitianos, proceden de un país donde un gobierno de facto criminal se instaló luego del ataque contra el presidente Jovenel Moïse, apenas hace un año, y huyen lo mismo que los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y otros que ya no soportan a sus dirigentes nefastos, dictatoriales, explotadores y totalitarios, y que también huyen porque no son dueños de nada.

Señaló que «en las calles de Tapachula ahora se pueden encontrar unos 200 mil indocumentados varados de infinidad de nacionalidades, en una sobrepoblación que sigue creciendo por la ironía de que son todos bienvenidos a México, siempre y cuando se queden a vivir y hacer lo que quieran en Tapachula, pero ni un paso más allá»

Mientras, según su opinión, los chiapanecos tienen que pagar más impuestos y tener menos obras; sufrir por inflación histórica y los aumentos constantes a la canasta básica, combustibles, energía eléctrica, insumos y un poder adquisitivo cada vez más raquítico, y todo ello para poder mantener a los migrantes y darles servicios médicos gratuitos, educación, empleo, vivienda, seguro social, alimentación y todo lo que exijan, cuando ni nosotros gozamos de todo ello».

Recordó que el 9 de agosto del 2019, el recién entrante gobierno federal mexicano firmó un convenio de trato preferencial a los inmigrantes, «una decisión mesiánica que a nadie consultaron, pero que todos tenemos que pagar». EL ORBE / Nelson Bautista