¡Maras se Infiltran en las Caravanas de Migrantes Para Cometer Delitos!

* LA POBLACIÓN DE TAPACHULA A MERCED DE LOS DELINCUENTES; URGE QUE AUTORIDADES REALICEN DE MANERA PERMANENTE EL OPERATIVO ANTIPANDILLAS.

Tapachula, Chiapas; 07 de Agosto del 2022.- «En su participación en las Mesas de Seguridad con representantes de los tres niveles de Gobierno, se ha insistido en que es necesario que se continúe con los operativos de la Policía Anti Pandilla para frenar a todos esos delincuentes que han huido de El Salvador y se han infiltrado en las caravanas de migrantes para delinquir en Tapachula», señaló Jorge Gutiérrez Franco.

De acuerdo al Presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de seguridad pública y prevención del delito, este trabajo se ha estado haciendo, pero que se requiere de su continuación e intensidad para poder controlar esta problemática.

En entrevista con rotativo EL ORBE, comentó que en los años 2004 y 2005 Tapachula ya tuvo una experiencia con la llegada de los Maras Salvatruchas y los Barrios 18, los cuales, incluso, hasta hicieron que se suspendiera un desfile del 20 de Noviembre ante el vandalismo y temor que cundió en esa ocasión porque dispararon en contra de los niños y jóvenes, y ahora pretenden que regresen esos tiempos.

Los Maras han llegado últimamente escondidos entre las caravanas de migrantes, pero que este es un asunto complicado porque no se puede sellar por completo la frontera porque constituye una línea de más de 700 kilómetros con Guatemala y Belice, pero sí se puede hacer frente a esa problemática de inseguridad, señaló.

Para ello se necesita un trabajo coordinado entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno, quienes deben de demostrar que unidos tendrán mejores resultados que cualquier grupo de pandilleros que llegue y quiera utilizar a Tapachula como centro de operaciones.

Recalcó que con tantos migrantes que llegan a Tapachula, da la impresión de que la inseguridad que provocan rebasa a las autoridades, por lo que es conveniente no bajar la mano y continuar con operativos, pero no solo detener a los sospechosos y delincuentes, sino enviarlos de inmediato a sus respectivos países. EL ORBE / Nelson Bautista