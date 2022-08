Mineros de Coahuila Cumplen 72 Horas Atrapados

* Familiares Pretenden Participar en el Rescate.

Ciudad de México, 7 de agosto.-La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación sobre posibles delitos federales en la mina de Sabinas, Coahuila, donde hay aún 10 mineros atrapados.

En un comunicado señaló que «se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social informe de trabajadores registrados en dicha fuente de trabajo. Se solicitó información a la Secretaría de Economía sobre la concesión para la explotación de mineral de carbón; y, en su caso, el nombre de la persona física o moral titular de dicha concesión.

«A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le requirió la información sobre inspecciones que se hayan practicado en materia de seguridad laboral, e igualmente se hizo el mismo requerimiento a las autoridades locales».

Dice además que «a la Dirección de Protección Civil municipal, que rindiera informe de las inspecciones practicadas en el lugar de referencia. A la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila, la información sobre las inspecciones realizadas en dicha mina. Al Servicio de Administración Tributaria, la información sobre el contribuyente registrado como propietario o titular de dicho giro minero siniestrado».

Este domingo por la tarde el presidente López Obrador visitó la mina de Sabinas, Coahuila, donde aún permanecen 10 mineros atrapados

La Policía Federal Ministerial, ha entrevistado también a trabajadores del pozo siniestrado y a sus familiares. En dichas entrevistas, uno de los trabajadores aportó información sustancial sobre el concesionario, el mayordomo, así como del dueño del predio donde se encuentra la mina. Dichos datos deberán ser ratificados a través de las diligencias correspondientes.

Las autoridades judiciales explicaron que, adicionalmente, se ha mantenido comunicación con la Titular de la Unidad de Investigaciones de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila; y se ha obtenido la comunicación verbal con la Titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo, «quien ya aportó datos sustanciales sobre el caso».

Señalaron que conforme se vayan obteniendo informaciones de interés público que puedan, legalmente, ser compartidas, «se hará de inmediato».

La tarde de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Coahuila, a bordo de un avión militar, para trasladarse a la comunidad Las Agujitas, en Sabinas donde equipos de rescate laboran para liberar mineros que permanecen atrapados en el pozo de carbón inundado.

Tras la llegada de López Obrador, un grupo de familiares que se encuentra en la mina de Agujitas en Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros siguen atrapados desde el miércoles pasado, se molestaron y armaron una trifulca.

Luego de que el presidente se acercó a decirles unas palabras, familiares intentaron llegar a AMLO para conversar más tiempo, lo que causó gritos y jaloneos.

La trifulca provocó el desmayo y crisis nerviosas de algunas personas, según relataron familias así como videos que las mismas han circulado.

Familiares advierten que bajarán a la mina. El sábado, familiares de los mineros lanzaron un ultimátum a las autoridades federales y estatales: si no hay avances en el rescate, bajará uno de ellos a medir el nivel del agua y verificar las condiciones de la mina.

Luego de una reunión con funcionarios federales y estatales de Protección Civil, los familiares reclamaron lentitud en el desazolve de agua y la tardanza en el ingreso del equipo de buzos, se determinó que si en las próximas horas no hay resultados, ingresarán un familiar con experiencia en minas.

Santiago Cecilio Moreno Leyva, familiar de dos mineros atrapados, dijo que «mañana [domingo] me van a autorizar, porque si no bajan los buzos, voy a bajar yo. Creo que los buzos tienen miedo o están esperando a que haya una profundidad de cinco metros». Sun