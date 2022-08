¡Arribo de Migrantes a Tapachula Genera Problema de Salud e Inseguridad!

* AL NO HABER FILTROS SANITARIOS EN LA FRONTERA CON GUATEMALA, LOS INDOCUMENTADOS INGRESAN SIN REGISTRO, DESCONOCIENDOSE SI TRAEN ALGUNA ENFERMEDAD O HUYEN DE LA JUSTICIA.

Tapachula, Chiapas; 10 de agosto del 2022.- Los migrantes continúan ingresando a México de manera ilegal hacia Tapachula, desconociendo sus condiciones de salud y si tienen pendientes con la justicia en sus países de origen, porque no existe hasta ahora un filtro que permita tener un control de todo ello.

Miguel Hernández Castellanos, presidente de la colonia 7 de Noviembre Ferrocarrilera, dijo al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE al tiempo de agregar que por eso se justifica el temor en la población, sobre todo ahora que las autoridades a nivel mundial han informado la presencia de la Viruela del Mono, que ya está afectando en varios países.

Añadió que por eso no está de acuerdo en que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) haya instalado una oficina para atender a los migrantes, junto a la colonia donde vive, ya que aparte de la aglomeración, los extranjeros se la pasan casi todo el día en ese lugar y hacen sus necesidades fisiológicas donde pueden, en detrimento de quienes viven cerca.

Insistió en que ahora ya no es solamente el miedo al contagio del coronavirus, sino a otras enfermedades como es el caso nuevo de la viruela, porque no hay ninguna seguridad de que los visitantes estén completamente sanos, pero sí es probable que lleguen contagiados de esa u otras enfermedades, ya que antes de llegar a México tuvieron que pasar por otros países, como los de Centroamérica.

En este sentido, comentó que las autoridades deben tomar cartas en este asunto, ya que en las colonias viven muchos adultos mayores y niños, y por su vulnerabilidad, pueden ser fácil presa de enfermedades derivadas de la presencia de tantos migrantes en la ciudad, o como los que acuden a la Comar en la 2ª. Sur y la 18ª. Oriente. EL ORBE / Nelson Bautista