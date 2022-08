¡Campesinos Toman los Ocho Almacenes Regionales de DICONSA!

No hay Alimentos Para Distribuir a Campesinos

* PROTESTAN POR LA FALTA DE ABASTO DE ALIMENTOS, ANAQUELES VACÍOS Y EXIGEN UNA MESA DE DIÁLOGO CON SEGALMEX.

Tapachula, Chiapas; 17 de agosto del 2022.- Representantes de los comités comunitarios de más de 50 municipios de las regiones Istmo, Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas tomaron este miércoles los ocho almacenes regionales de la distribuidora de alimentos del gobierno federal, Diconsa, por el total desabasto de todos sus productos. Es más, sus anaqueles están literalmente vacíos y ni siquiera hay un kilo de frijol.

Esta escasez de comida para las zonas rurales de Chiapas y para miles de familias en situación de pobreza, según los manifestantes, es la primera ocasión que sucede en la historia, luego de que se supone que la entidad es la abastecedora de granos del país.

A la par de esto, decenas de unidades para el transporte de los productos de la canasta básica, como camiones de 14 toneladas y camionetas, se encuentran paralizados en los almacenes, por estar inservibles.

La movilización de los campesinos de todas esas regiones y la desesperación de ya no tener que comer, los obligó a tomar esa decisión de llevar a la opinión pública el grave problema de Diconsa y la advertencia que las protestas irán subiendo de tono, en tanto no haya alimentos.

Los almacenes regionales que fueron tomados se ubican en Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Acacoyagua, Pijijiapan, Tonalá, Mazapa de Madero y Frontera Comalapa.

Alonso Gamboa Gutiérrez, presidente del Consejo Comunitario de Abasto Tapachula, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que es necesario que los almacenes se vuelvan a abastecer de los productos «porque jamás en la historia había sucedido una cosa como la que está ocurriendo ahora».

Acompañado de los presidentes de los comités comunitarios de los municipios de la frontera sur, indicó que «estamos sumamente indignados, viendo que el lema de primero los pobres no se está cumpliendo»

Asimismo, que «nuestro programa ha perdido su objetivo que es de hacer llegar a las comunidades rurales los productos de la canasta básica, como el maíz, arroz, frijol, harinas, entre otros. Hay muchos productos que en las comunidades están haciendo falta y desgraciadamente en la Ciudad de México son indiferentes, porque han venido y nomás nos han tomado el pelo».

Ante esa problemática, indicó que la petición es que llegue a Tapachula el director general del Centro de Distribución de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño, y les den soluciones inmediatas. Además rechazaron de antemano entablar la mesa de diálogo con delegados o funcionarios menores.

También lamentó, a nombre de los comités comunitarios de la zona, que hayan despedido en las últimas horas al subgerente de la Unidad Tapachula, quien servía de enlace y ahora lo están responsabilizando de las inconformidades.

Por lo pronto adelantaron que mantendrán esa misma postura hasta que sus peticiones sean atendidas, sobre todo el abasto de los alimentos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello