¡Miedo da en la Calle la Cantidad de Migrantes sin Oficio ni Beneficio!

* SE QUEJA LA SOCIEDAD CIVIL Y LA GENTE TRABAJADORA, DEBIDO A LOS CONSTANTES ESCÁNDALOS QUE PROVOCAN LOS INDOCUMENTADOS.

Tapachula, Chiapas; 21 de agosto del 2022.- «La presencia de miles de migrantes no solo en el centro de la ciudad, sino en las colonias populares de Tapachula, causa muchos estragos y molestias, ya que la población ha perdido la paz y la tranquilidad que anteriormente gozaba, debido a la actitud de los extranjeros quienes posiblemente quieren que se les trate como reyes».

Así lo manifestó, Denis Olivera Aguirre, comerciante del mercado Soconusco, quien señaló que las calles y los espacios públicos han sido tomados por los migrantes para pernoctar y para hacer sus necesidades fisiológicas, y lo peor es que no se les puede recriminar esa actitud porque de inmediato aparecen los defensores de los Derechos Humanos para protegerlos.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, agregó que esta situación es muy preocupante porque a pesar de que son muy evidentes los problemas que causan los indocumentados, sobre todo porque provocan una mala imagen del centro de la ciudad, las autoridades no toman cartas sobre este asunto.

Añadió que vive en el centro y que muy de mañana se dirige al mercado Soconusco a abrir su local comercial. Sin embargo, que en cualquier calle céntrica se topa con los migrantes quienes le piden dinero y si no se les da, se molestan, se ofenden y algunos hasta llegan al grado de tratar de agredir a quien se niegue a apoyarlos.

Insistió en que el gobierno federal ya debe tomar cartas en este asunto y reubicar las oficinas de Regulación Migratoria y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a las antiguas instalaciones de la Secretaría del Campo, en los límites de Tapachula, para descentralizar todas esas aglomeraciones.

Dijo que, como ciudadano y comerciante, tanto en lo familiar como en la estabilidad social, le preocupa esta situación, ya que en el caso del comercio han resentido pérdidas del 50 por ciento por la presencia de los migrantes y porque hoy ya no es lo mismo: la gente ya no sale a comprar por el temor a cualquier agresión.

Añadió por último que al vulnerarse la soberanía nacional, lo que debe hacer el gobierno es reforzar la frontera sur a efecto de que el ingreso de los migrantes tenga un orden. EL ORBE / Nelson Bautista