Arriba Caravana a Huixtla; en Tapachula Cusan Temor a la Población

* SECTORES PRODUCTIVOS ESPERAN QUE AUTORIDADES DEJEN IR A LOS INDOCUMENTADOS, PARA RESTABLECER EL ORDEN EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 24 de agosto del 2022.- Tres grupos de migrantes, que en global suman unas 500 personas, avanzaron este miércoles hacia el interior del país para exigir que el gobierno federal atienda sus pliegos petitorios de inmediato, sobre todo la expedición de documentos oficiales como visas humanitarias, formas migratorias múltiples, residencias permanentes, entre otros.

En el primero de los casos, un grupo que inicialmente partió el lunes desde Tapachula con unos 350 integrantes y a quienes se les dijo en las oficinas aduanales y migratorias de Huixtla que tenían que presentar sus identificaciones y realizar los trámites conforme marca la ley, decidieron seguir su paso y de ellos cerca de cien y 120 salieron este día del municipio de Mapastepec hacia el de Escuintla.

De ese contingente, al saber la respuesta en las oficinas gubernamentales, dos terceras partes decidieron regresar a Tapachula para solicitar sus citas, como lo están haciendo miles de extranjeros para obtener sus documentos con los que puedan salir legalmente hacia otras regiones del país y a los Estados Unidos.

Un segundo grupo se concentró en las últimas 48 horas en las oficinas migratorias «Cerro Gordo», entre Huixtla y Villa Comaltitlán. Ahí han llegado en pequeños grupos de entre 5 y diez personas, y al cierre de la edición ya sumaban cien, en espera que ahí mismo les resuelvan sus solicitudes.

El tercer movimiento salió en la mañana de este miércoles desde Tapachula y, al concluir la noche, arribaron al domo techado del Barrio Guadalupe, en el municipio de Huixtla, donde tenían contemplado pernoctar para salir en las primeras de hoy jueves hacia las oficinas de «Cerro Gordo».

Mientras eso sucede, por la tarde llegaron más indocumentados al parque central «Miguel Hidalgo», en Tapachula, por lo que se cree que un cuarto movimiento podría salir en las próximas horas.

Se calcula que todos ellos son personas que han cruzado la frontera de manera ilegal y arribado a la «Perla del Soconusco» en las últimas dos semanas, provenientes de países como Colombia, Nicaragua, Venezuela, Honduras y El Salvador, pero que prefieren marchar en lugar de hacer filas para realizar sus trámites de manera legal y ordenada, como lo están haciendo los demás. EL ORBE / JC

Migrantes Infunden Terror en Población

Y Visitantes de Tapachula: Empresarios

Ahora que la mayoría de las personas ya se vacunaron contra el Covid-19, ya existe más confianza y eso se refleja con el movimiento económico en la ciudad, a donde acude población local y visitantes a realizar sus compras, y esto finalmente provoca que la economía repunte y se recupere.

Así lo consideró, Rubén Enrique Morales Escobar, empresario en el Sendero Peatonal, quien al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE reconoció que, a pesar de todo, no es igual al movimiento que había antes y que mucho tienen que ver los migrantes, «ya que su presencia en el primer cuadro de la ciudad infunde temor entre la gente».

Afirmó que hoy ya se nota que hay ventas en mercados, tiendas comerciales, ropa, abarrotes, boneterías, papelerías, joyerías, y negocios de calzado, aunque precisó que la gente no deja de quejarse en contra de los indocumentados, «quienes no compran casi nada porque llegan a Tapachula totalmente tiesos y con la necesidad de pedir limosna para poder comer en el día».

Por otro lado, manifestó que, en esa alza, también está influyendo que los vecinos guatemaltecos estén volviendo a Tapachula para hacer sus compras y eso ayuda mucho al crecimiento de la economía regional, por la derrama de divisas que también dejan en los hoteles, restaurantes y en prestadores de servicios.

Insistió en que «la recuperación en el comercio local sería mucho mejor si no estuvieran esos éxodos de personas ilegales, ya que están por todos lados, en las calles, en parques, mercados, y obstaculizan a la gente que va de compras o que acude al centro a realizar algún trámite administrativo o bancario».

Según su versión, por esos motivos, a las 7 de la noche ya se ve muy poca gente en las calles del centro, «ya que el ciudadano no quiere saber nada de los migrantes, que nada aportan, que no representan ningún beneficio para Tapachula, y que solo sirven para infundir temor entre la población».

Recordó que, dentro de las caravanas de personas que han llegado a Tapachula, «alguno son indeseables, pero también se han filtrado verdaderos malhechores, como los maras de El Salvador, quienes han estado delinquiendo en la región y poniendo en jaque a las autoridades». EL ORBE / Nelson Bautista