Presenta AMLO su Cuarto Informe de Gobierno

* Destaca el Combate a la Evasión Fiscal, Recuperación Económica Post Pandemia y Continuidad de la Austeridad, Entre Otros Temas.

Ciudad de México; 1 de Septiembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es para militarizar o ir al autoritarismo, sino para que se consolide y no se corrompa como sucedió con la extinta Policía Federal.

Al ofrecer un mensaje a la nación de 45 minutos con motivo de su 4 Informe de Gobierno, el Jefe del Ejecutivo Federal señaló que ya envió al Congreso una iniciativa para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.

«El propósito no es militarizar o ir a autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país», dijo.

En la planta alta del patio central de Palacio Nacional, donde está el mural Epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera, el Presidente indicó: «Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más mi respeto y amor al pueblo. Creo con racionalidad, mística y optimismo que triunfará la Cuarta Transformación».

Ante familiares, el gabinete -ahí se encontraban en primera fila las tres «corcholatas» presidenciales Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López-, el fiscal Alejandro Gertz; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y legisladores, el Mandatario federal destacó que está feliz, se siente bien y de buenas porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político.

Reduciendo Incidencia Delictiva.

El Presidente aseguró que se ha reducido la incidencia delictiva. Con datos del Inegi se puede demostrar que los homicidios dolosos han bajado 2.82%, y en lo que va del año se estima una reducción de 10.4% en este delito.

«Quizá algunos o mucha gente no sepa, o tenga una percepción distinta por la campaña sensacionalista, amarillista de los medios de información que actúan al servicio de nuestros adversarios conservadores, pero con datos del Inegi podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios», señaló.

Presume Carta de Biden.

López Obrador reveló que en una carta, su amigo y homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que el comercio bilateral ha llegado a niveles históricos.

«Según información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Biden, el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico», dijo.

Destacó que su plan de cero corrupción y erradicar privilegios en el gobierno ha significado ingresos extras por 2.4 billones de Pesos para el erario.

«Todo se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado, sin aumentar los impuestos, subir los precios de los combustibles o endeudar al país», indicó.

Expuso que pese a la inflación de 8.2%, y de los subsidios a las gasolinas y diesel, los ingresos del Gobierno Federal se han incrementado 2.4% en términos reales con relación al mismo periodo de 2021 y que si no se hubiera subsidiado a los combustibles, la inflación habría llegado a 14%.

Aseguró que pese a la pandemia y la crisis económica, que tiró la economía, «estamos saliendo adelante» y destacó que hoy están inscritos 21 millones 236 mil 866 trabajadores en el IMSS, es decir, 623 mil 330 más que antes de la pandemia.

Menos Desigualdad y Pobreza.

«Lo más importante es que, sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza».

Opinó que el distintivo de su Gobierno son los programas para el bienestar, cuya prioridad, sin ninguna duda, son los pobres.

«Es una realidad virtuosa el programa de la pensión, que ya beneficia a 10 millones 500 mil adultos mayores, también a un millón de niñas y niños pobres con discapacidad, que ya se está ampliando a otras edades con convenios con los gobiernos estatales y pronto este programa será universal», explicó.

Argumentó que en México ya no domina la oligarquía, sino que existe un gobierno democrático, cuya prioridad son los pobres.

«La corrupción no se tolera ni hay impunidad, se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, viven en la justa medianía», dijo.

Los Avances.

Pese a adversidades, estamos saliendo adelante, como demuestran resultados.

Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos a la pandemia de Covid-19.

Los datos indican que estamos mejorando, se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la esperanza.

Hoy están inscritos al Seguro Social 21 millones 236 mil 866 trabajadores, es decir, 623 mil 330 más que antes de la pandemia.

Sin subsidio a gasolinas, la inflación hubiera crecido 14% y salarios perdido 12%.

Comercio con Estados Unidos alcanza 384 mil millones de Dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia, un récord histórico.

El plan de austeridad republicana ha representado liberar para el desarrollo más de 300 mil mdp. Sun