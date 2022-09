Senado Suspende Discusión y Devuelve Dictamen de FA a Comisiones

* LA OPOSICIÓN SOLICITÓ LA DEVOLUCIÓN DEL DECRETO, CON EL FIN DE ANALIZAR EL TEXTO O TRABAJAR EN UNA NUEVA INICIATIVA.

Ciudad de México, 21 septiembre.-A petición de Morena y sus aliados, el pleno del Senado de la República aprobó retirar el dictamen que propone ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, para regresar a comisiones y de ser necesario, construir un nuevo proyecto.

Tras un polémico proceso, cuestionado por PAN y Movimiento Ciudadano, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, solicitaron la devolución del decreto con el fin de analizar el texto o trabajar en una nueva iniciativa.

«El propósito de esta solicitud es que las comisiones dictaminadoras podamos contar con mayor tiempo de análisis y en su caso replantear el texto del proyecto de este decreto elaborado y trabajar sobre un nuevo proyecto que logre el consenso de los grupos parlamentarios que concurren en estas comisiones», señala el oficio.

Senadores de oposición acusaron que la Mesa Directiva violó el reglamento del Senado y los procedimientos legislativos al recibir dos oficios, pero el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, aclaró que el primer documento no contenía las firmas requeridas, no obstante, se presentaron los anexos correspondientes, por lo que pidió que se votara el segundo oficio con firmas.

Juan Manuel Zepeda, de Movimiento Ciudadano, lamentó las diversas irregularidades de procedimiento desde los órganos de dirección respecto a la discusión del dictamen en curso, mientras que su compañero de bancada, Noé Castañón Ramírez argumentó que hubo dos peticiones, y una de ellas no reunía los requisitos, por lo tanto, «no tiene validez el segundo oficio».

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, aseguró que nunca le dio trámite al primer oficio, por lo que -dijo- se ha actuado con total apego a la legislación aplicable.

El oficio fue suscrito por Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rafael Espino de la Pena, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, además de los senadores José Antonio Álvarez Lima, Imelda Castro, Gabriel García, Soledad Luévano, Lucía Meza, José Narro, Raúl Bolaños, Joel Padilla, Faustino López, Eli Cervantes, Mercedes González, Sergio Pérez, Félix Salgado Macedonio y Nancy Sánchez. Sun