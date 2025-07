SSP participa en el Foro de Actualización Médica de la Enfermedad Hepática causada por el Virus de la Hepatitis C

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 29 de julio de 2025.- Con el propósito de sensibilizar sobre las hepatitis virales y fomentar acciones concretas que permitan su eliminación, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad (SESPMS), dirigida por el licenciado, Zeín Jerónimo Gil, a través del personal del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEA) “Villa Crisol” de Berriozábal, así como de la Coordinación Médica de la SESPMS, participó en el Foro de Actualización Médica de la Enfermedad Hepática causada por el Virus de la Hepatitis C.

En seguimiento a la invitación emitida por la Secretaría de Salud, a través de la Coordinación Estatal para la Prevención y Control de VIH/Sida, ITS y Hepatitis C, y en el marco de las actividades conmemorativas del “Día Mundial contra la Hepatitis, personal del CIEA “Villa Crisol”, colaboró en el Foro de Actualización Médica de la Enfermedad Hepática causada por el Virus de la Hepatitis C.

Esta jornada tuvo como objetivo sensibilizar sobre la problemática de las hepatitis virales y promover acciones orientadas a su eliminación como amenaza para la salud pública antes del año 2030. Durante el foro, se abordaron aspectos actualizados sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de la Hepatitis C, fortaleciendo así las capacidades técnicas del personal médico y operativo de la Subsecretaría.

La participación en este tipo de eventos permite visibilizar a los millones de personas afectadas por esta enfermedad, muchas de las cuales enfrentan barreras significativas en el acceso a servicios de salud. Asimismo, refuerza el compromiso institucional con la detección temprana, la promoción de la vacunación y la implementación de estrategias integrales que contribuyan a la interrupción de la cadena de transmisión.

Con estas actividades, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siguiendo el liderazgo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, refrenda su compromiso por el bienestar integral de las Personas Privadas de la Libertad y de sus elementos administrativos y operativos, participando para generar consciencia sobre enfermedades que se pueden prevenir y erradicar, generando una cultura de prevención.