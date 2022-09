Inmersos en las Caravanas de Indocumentados Vienen Infiltrados Delincuentes: Comerciantes

* Empresarios Denuncian «Cobro de Piso» por Parte de Extranjeros.

Tapachula, Chiapas; 21 de septiembre del 2022.- «Los robos en los mercados de la localidad y del resto de la región Soconusco, se han incrementado como en un 80 por ciento, ya que no falta un día en que algún cliente o comprador sea víctima de ladrones, ya sean migrantes o mexicanos».

Así lo dio a conocer, Denis Olivera Aguirre, locatario del mercado Soconusco y secretario de la Asociación Impulsora para el Desarrollo de los Mercados de la región, quien afirmó que, en el caso de los indocumentados, éstos se dedican a delinquir porque no cuentan con recursos, y necesitan comer, en dónde vivir, y algunos para sus vicios.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, opinó que el problema se agrava porque dentro de las caravanas de migrantes que han llegado a la localidad, van inmersas personas que salen huyendo de sus países, pero son buscados en cualquier parte del mundo por los cuerpos policíacos, ya que se trata de grandes delincuentes.

Añadió que esos malvivientes ya se han presentado con los empresarios y comerciantes de la región, incluso en los mercados, donde han exigido extorsiones (llamadas popularmente «cobro de piso» o «impuesto de guerra»), para cobrar una cuota semanal por dejarlos trabajar, razón por la cual los afectados han puesto del conocimiento de las autoridades esos hechos para que se realicen operativos y detengan a cuanto maleante encuentren en la calle.

Por otro lado, comentó que el migrante normalmente no cuenta con recursos económicos, y eso hace que también se dediquen a la venta informal en las calles, pero también hay otros que se dedican a pedir limosna y el problema es que, si no se les da, se molestan e insultan a la población. EL ORBE / Nelson Bautista