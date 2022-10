Detienen a 15 y Aseguran Arsenal Tras Balacera en Jiquipilas

* Las Autoridades no han Informado Quiénes son los Delincuentes.

* SUJETOS FUERTEMENTE ARMADOS SE ENFRENTARON CONTRA EFECTIVOS DEL EJÉRCITO MEXICANO Y GUARDIA NACIONAL, EN LA CARRETERA A JIQUIPILAS Y LA AUTOPISTA OCOZOCOAUTLA-ARRIAGA.

La Guardia Nacional capturó a unos 15 sujetos fuertemente armados durante la balacera de esta tarde de lunes en la carretera a Jiquipilas y la autopista Ocozocoautla-Arriaga.

Ante lo sucedido, los federales se trasladaron a temprana hora a la altura del kilómetro 71 donde implementaron estrategias que lograron implementar, lo que produjo resultados positivos y lograron asegurar armas largas y de alto poder de uso exclusivo del Ejército Mexicano y a varios sujetos.

Según datos preliminares, los civiles mantenían en pánico a los pobladores de Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla, tras la movilización que realizaron estos la noche del domingo y que mantuvo el cierre de la autopista y el bloqueo a tres municipios de la región Valla Zoque del estado.

Por lo que efectivos de la GN, el Ejército Mexicano, FGE y de la SSyPC se trasladó al puente Las Flores y la autopista para copar el cinturón de seguridad que mantenían los rebeldes civiles.

Por lo que luego de varias horas de intercambio de disparos, los uniformados lograron asegurar a más de una docena de sujetos fuertemente armados que disparaban a mansalva sobre la carretera y potreros aledaños a las vías antes mencionadas.

Los hombres, en su mayoría de entre los 25 y 40 años de edad, portaban las armas de grueso calibre, cartuchos útiles, cargadores de R-15, UZI .9mm y AK-47, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

Mientras que durante la balacera resultaron heridos tres elementos de la GN que fueron trasladados a hospitales de la capital del estado, hasta el momento autoridades no han detallado cifras oficiales de los civiles abatidos. EL ORBE/Rafael Jiménez

Grupo Armado y Militares se Enfrentan

Integrantes de un presunto grupo del crimen organizado se enfrentaron contra efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional la noche del domingo en el municipio de Jiquipilas, en la región Valles de Chiapas, de acuerdo con reportes policíacos.

El saldo extraoficial, añadieron, fue de tres militares lesionados, tres vehículos destruidos y uno calcinado, así como de un número no precisado de heridos del presunto grupo delictivo.

En una de las casetas de cobro de la carretera de cuota pasó una camioneta tipo Pick Up, color gris, doble cabina, con 10 personas armadas a bordo, al parecer con dirección hacia el municipio próximo de Arriaga, en la región costa.

El enfrentamiento se prolongó hasta la madrugada de este lunes. Fuerzas de seguridad cerraron el tránsito vehicular en la zona. En las recientes horas, escuelas de Jiquipilas suspendieron clases este lunes por el riesgo a la seguridad de estudiantes y del personal docente.

El intercambio de tiros entre el Ejército, la Guardia Nacional y el grupo armado provocó la zozobra y el miedo entre la población.

Vehículos particulares y del transporte público quedaron varados por varias horas sobre la carretera que enlaza con las regiones Istmo-Costa, Soconusco, y el centro del país. Sun