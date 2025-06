Tormenta Tropical Erick Provocará Lluvias Intensas en la Costa y Soconusco

——-

El Fenómeno Avanza Rumbo a las Costas de Guerrero, Podría Convertirse en Huracán Categoría 1 en las Próximas Horas

——-

Ejército Mexicano Despliegan el Plan DN-III en Fase Preventiva

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 17 de junio de 2025.- El Comité Estatal de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil, realizó la Segunda Sesión Extraordinaria ante la presencia de lluvias de muy fuertes a intensas, principalmente en las regiones Istmo-Costa y Soconusco, derivado del paso de las nubosidades de la tormenta tropical Erick en Chiapas; esto con el objetivo de coordinar acciones de alertamientos, prevención y en su caso atención a la población.

En la Sesión, encabezada por el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, estuvieron presentes autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes enfocan sus acciones en la prevención de riesgos ante este fenómeno meteorológico que tendrá efectos de martes a jueves.



1 de 4

En tanto, se prevén lluvias de muy fuertes a intensas en las regiones Valles Zoque, Sierra Mariscal, Meseta Comiteca Tojolabal, Frailesca, De los Llanos, Altos Tsotsil Tseltal, Metropolitana, De los Bosques, Mezcalapa, Norte, Tulijá Tseltal Chol, Maya y Selva Lacandona.Se pone a disposición el Programa Especial de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones 2025 que se alinea con las directrices del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el cual articula acciones preventivas, de preparación y respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.Además, promueve la participación ciudadana y la colaboración interinstitucional para reducir la vulnerabilidad de las comunidades, proteger los recursos naturales y fortalecer la resiliencia ante emergencias.Cordero Rodríguez resaltó que se mantienen activos los protocolos de prevención y seguridad enfocados en salvar vidas, proteger bienes y el entorno natural, por lo que se tienen preparados 516 refugios temporales con capacidad de atención para más de 36 mil familias, es decir; 139 mil personas aproximadamente.Se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y se da seguimiento a boletines meteorológicos del SMN y de Conagua.Se recomienda extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre, si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente, no transite por zonas inundadas, no intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua, no cruce puentes si el agua lo pasa por encima.Se reitera el llamado a la población a permanecer atenta a los mensajes que emita a través de los sitios oficiales y a seguir todas las recomendaciones en materia de protección civil, las cuales se comparten a través de redes sociales, en X (antes Twitter) @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas; en caso de una emergencia, contactar a protección civil o llamar al 911 para su pronta atención.Plan de DN-III se Encuentra en Fase PreventivaAnte las intensas lluvias de la temporada, aunado a la presencia del huracán “Erick” en el Océano Pacifico, frente a las costas de Chiapas; las autoridades federales como SEDENA, Marina y Guardia Nacional realizaron un despliegue de elementos y entraron en “fase preventiva” del plan DN-III para entrar en apoyo a la población en caso de alguna contingencia.Al respecto, el Capitán Segundo Intendente, Alejandro Segundo García, de la SEDENA, explicó que para implementar dicho plan, existen tres fases, que son: prevención, la fase de auxilio y de recuperación.Actualmente -dijo- están en la fase de prevención, mediante la cual se organizan equipos de trabajo, se pasan revistas de material, de vehículos, con el fin de salir lo más pronto posible cuando existe algún desastre en alguna zona afectada en cualquier parte del país, y en este caso en este sector que nos corresponde a nosotros.Mientras que, en la fase de auxilio, es cuando efectivamente sale el personal en la aplicación del plan DN-III, auxilia a la población civil, resguarda sus vidas, sus bienes y proporciona seguridad. Y la tercera fase, es de recuperación, y es cuando el desastre, obviamente ya sucedió, y en esta etapa únicamente va a hacer la reconstrucción de las zonas afectadas, en la cual, se va a apoyar a la población civil para que vuelva la vida a la normalidad.Agregó que el personal federal se encuentra listo y capacitado para salir en cualquier momento y aplicar el plan DN-III. EL ORBE/ JC