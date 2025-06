EL QUINTO PODER DE MEXICO

Constantes Lluvias Afectan a Diversos Cultivos en la Región Costa-Soconusco de Chiapas

Ernesto L. Quinteros

Las constantes lluvias de la temporada, más las generadas por los fenómenos hidrometeorológicos que se han venido desarrollando en las últimas semanas en aguas del Océano Pacifico, frente a las costas de Chiapas, nos hizo recordar el paso del huracán Stan en el año 2005, en esta región del Soconusco.

De entrada, las fuertes precipitaciones pluviales lamentablemente ya cobraron algunas vidas humanas qué lamentar.

Lo que nos obliga como sociedad, y a las mismas autoridades, seguir extremando precauciones para que esta temporada de huracanes sea la menos dañina posible.

Porque las afectaciones materiales, ya se empiezan a contabilizar, sobre todo en el campo, en donde los productores de soya, cacao, plátano, piña, entre otros cultivos, ya reportan pérdidas económicas por el exceso de agua.

Y para que nos demos una idea de la afectación, los cacaoteros están reportando una pérdida del 80% de su producción,que, por cierto, es la materia prima básica para la elaboración del chocolate.

Braulio Ramírez Vázquez, agricultor local, describe un panorama crítico con tanta lluvia, pues los hongos se reproducen más. La mancha negra y la negría están acabando con el exótico fruto.

Los daños impactan todas las etapas del desarrollo del cacao: desde la floración, que se ve interrumpida por la caída prematura de flores, hasta las mazorcas en crecimiento, que se tornan negras y dejan de desarrollarse debido al exceso de humedad en las raíces. Este fenómeno, conocido como “aborto” de fruto, se ha vuelto cada vez más común con las condiciones actuales.

Aunque el precio del cacao en el mercado se mantiene relativamente alto, alcanzando hasta 220 pesos por kilogramo en manos de intermediarios conocidos como «coyotes», los productores que pertenecen a organizaciones como Conadeca de Tuxtla Chico reciben un precio menor, de alrededor de 150 Pesos. Sin embargo, valoran los beneficios colectivos que obtienen, como insumos para fumigación, bombas y carretillas.

La preocupación en el sector crece ante el riesgo de escasez futura. Y si persisten las lluvias intensas y no se fortalecen los apoyos a los productores, el cacao chiapaneco, cultivo emblemático de la región, podría enfrentarse a la extinción en un futuro no muy lejano. ¡Lamentable!

Chiapas Ocupa Primer Lugar en Disminución de Incidencias Delictivas.

El Gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez, sigue siendo reconocido a nivel nacional por los aciertos obtenidos en materia de seguridad pública.

Y es que en los últimos seis meses se ha combatido como nunca a la delincuencia común y organizada.

Hay que decirlo, antes había municipios en donde las autoridades policiacas no podían entrar, debido a que los delincuentes ya habían sentado sus reales. Hoy, eso es historia, hay Gobierno y Gobernador, con una verdadera estrategia de seguridad para pacificar la entidad chiapaneca.

Por eso no nos sorprende que en el mes de mayo, Chiapas se posicionó en primer lugar a nivel nacional como el Estado más seguro del país,al ubicarse muy por debajo de la media nacional, esto se traduce en una reducción significativa en diversos delitos, reflejando así el compromiso y la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas.

Desde hace aproximadamente 15 años Yucatán se mantenía en primer lugar en este rubro, este mes Chiapas es el Estado más seguro de la República. ¡Nadita!

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

Comentarios y denuncias:

loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico.com