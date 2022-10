Otros 18 Intoxicados en la Federal 1, Todos Fueron Hospitalizados

Autoridades Informaron que 3 Adolescentes Fueron Trasladados al Hospital del IMSS, y 15 al Hospital General, por Segunda vez en la Misma Escuela.

* LOS AFECTADOS SE SUMAN A LOS 34 ALUMNOS QUE SE INTOXICARON EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE, ¡EL COLMO!; PADRES DE FAMILIA EXIGEN QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS.

Tapachula, Chiapas; 11 de octubre de 2022.- Por segunda ocasión en menos de dos semanas, alumnos de la Escuela Secundaria «Constitución Mexicana» (Federal No 1) presentaron síntomas de intoxicación en la noche de este martes, y por ello fueron movilizados elementos de diversas corporaciones policíacas, cuerpos de rescate y paramédicos.

Al cierre de la edición, 18 alumnos entre hombres y mujeres, tuvieron que ser hospitalizados en las instalaciones del IMSS Nueva Frontera y Hospital General de Tapachula, De acuerdo a los primeros informes, los adolescentes de entre doce y quince años de edad, presentaban nauseas, vómito, mareos, desfallecimiento, pérdida de la noción, entre otros, tal y como ocurrió la primera ocasión.

Cabe mencionar que los padres de familia estaban sumamente molestos porque durante todo este tiempo no les han informado qué fue lo que ocurrió también en la noche del pasado 30 de Septiembre, cuando treinta y cuatro estudiantes se intoxicaron.

Lo único que les dijeron es que se habían realizado estudios de laboratorio para poder determinar cuál había sido la sustancia que provocó todo eso, aunque hasta el momento no les han presentado los resultados.



Con este ya son cuatro casos ocurridos en Chiapas, tres en Tapachula y uno más en el municipio de Bochil.Aunque hay sospechas de que pudiera tratarse de alguna sustancia prohibida, se espera que en esta ocasión las autoridades informen de qué se trata y también que se tomen medidas preventivas, antes de que sea demasiado tarde.