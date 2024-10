Se Aprobaron 15 Reformas Sobre Derechos Laborales

* En el Senado.

Ciudad de México, 30 de Junio.-En un artículo compartido en redes sociales, la senadora de Morena señaló que de acuerdo con el informe de actividades de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, en los últimos seis años se publicaron 15 reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), las cuales coadyuvaron a la protección de los derechos humanos y laborales de las y los mexicanos.

Agregó que estos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación son más significativos porque representan el 114 por ciento más que los que se aprobaron en gobiernos pasados.

La legisladora tlaxcalteca recordó que dentro de los avances legislativos está la prohibición del outsourcing, ya que este tipo de relación laboral vulneraba los derechos de los trabajadores cuando algunas compañías subcontrataban personal a otras, pero sin conservar su antigüedad.

Además, no se respetaba el salario acorde a su actividad, no tenían acceso al reparto de utilidades e incluso les modificaban sus aportaciones a la seguridad social y, en muchas ocasiones, sin ni siquiera informar a las personas trabajadoras de estos cambios.

Señaló que otros grandes avances en las reformas a la Ley del Seguro Social fueron el derecho de los hombres a poder inscribir a sus hijas e hijos en las guarderías del IMSS, ya que esta prerrogativa era únicamente para las mujeres.

También resaltó el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, porque se registró en la ley su acceso a pensiones y cobertura médica.

Ana Lilia a Rivera remarcó que en este sexenio, los y las legisladoras avalaron el reconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva y se resarció «una gran deuda histórica» con las personas trabajadoras del hogar, pues en 2019 se aprobó por unanimidad en el pleno del Senado la reforma a la LFT y la Ley del Seguro Social, para reconocer de forma plena los derechos laborales de este sector de la población, al incluirlas como sujetos de aseguramiento al Régimen Obligatorio.

Recordó que en diciembre de 2022 se publicó en el DOF un decreto que reforma dos artículos de la LFT en materia de vacaciones, con lo que se otorga a las y los trabajadores, que tengan más de un año de servicio, un periodo vacacional anual pagado que no podrá ser menor a 12 días laborales y que aumentará dos días por año hasta llegar a 20.

También, detalló, en noviembre de 2023, entró en vigor la reforma para el otorgamiento de licencias a madres y padres de menores diagnosticados con algún tipo de cáncer.

Además, en diciembre de ese año, se publicó la actualización de la tabla de enfermedades de la LFT, que incluye padecimientos como Covid-19, VIH, hepatitis tipos B, C, D, E; se agregaron tipos de cánceres y se consideró la salud mental y reproductiva de las personas trabajadoras.

En este sentido, apuntó que se contemplaron como enfermedades del trabajo el estrés grave, la ansiedad y la depresión, así como la infertilidad femenina y masculina, junto con la endometriosis y la pérdida recurrente de embarazos; además del síndrome del túnel carpiano, relacionado al uso excesivo de equipos de cómputo.

«Ya para 2024 se concretaron las reformas para beneficiar a las personas trabajadoras del campo, para garantizarles su seguridad social y un trato digno, además se aprobó establecer la implantación y homologación de un salario digno, jornada laboral justa, días de descanso obligatorios, días de vacaciones y prestaciones de ley a las personas trabajadoras de este sector», mencionó.

También resaltó la reforma que impone una multa a las personas empleadoras que no afilien a las personas trabajadoras al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), y la Ley Silla, que prohíbe obligar a las y los trabajadores a permanecer de pie durante la totalidad de su jornada laboral. Sun