Conmemora IMSS Chiapas Día Mundial de la Alimentación

* Realiza Feria de la Salud.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora este 16 de octubre, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, realizó una Feria de la Salud, a fin de hacer conciencia de la importancia de llevar una alimentación balanceada, pues se previenen enfermedades crónicas y se asegura una vida sana, larga y de calidad.

Bajo el lema: “Mejor Producción, Mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor”, la UMF No. 11 organizó una activación física, pláticas nutricionales, consultas generales, detecciones de enfermedades metabólicas y degustación de alimentos saludables, en la explanada de dicha unidad médica, ubicada en el municipio de Tapachula.

La feria fue inaugurada por el doctor Edgar Carrera Camacho, director de la UMF No. 11, en Tapachula, quien estuvo acompañado de Adriana Patricia Selvas Ovilla, supervisora delegacional de Nutrición y Dietética.

La activación física estuvo a cargo de la jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, a través del Centro de Seguridad Social, en Tapachula.

El Día Mundial de la Alimentación tiene como objetivo dar a conocer los problemas relacionados con el hambre, y sensibilizar a la población acerca de la la desnutrición y los problemas asociados. Boletín Oficial