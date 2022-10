Indocumentados Generan Inseguridad en el Mercado de Los Laureles y Alrededores

Los Constantes Escándalos que a Diario Ocurren en ese Lugar son Provocados por los Migrantes, Quienes no Respetan ni a la Autoridad.

* LOS EXTRANJEROS AFECTAN A UNIVERSITARIOS DE ESE SECTOR, YA QUE CONSTANTEMENTE PROTAGONIZAN RIÑAS ENTRE ELLOS MISMOS A PLENA LUZ DEL DÍA.

Tapachula, Chiapas; 24 de octubre del 2022.- La aglomeración de migrantes en el mercado Los Laureles y sus alrededores está causando problemas a los alumnos de una escuela universitaria ubicada enfrente a ese centro de abastos, ya que señalan que los extranjeros constantemente se ven inmersos en riñas entre ellos mismos, y quienes corren el riesgo de ser agredidos son los jóvenes estudiantes.

Así lo manifestó Sofía Sánchez, estudiante de esa institución educativa, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que con las discusiones y jaloneos entre los extranjeros, no solo ellos como alumnos corren el riesgo de ser agredidos, sino también de otros ciudadanos que tienen la necesidad de pasar frente a ese mercado.

Explicó que desde el interior, aunque estén en zonas cerradas como los laboratorios, con mucha claridad escuchan los pleitos y desorden que causan los migrantes, y ante el temor, a veces disponen cerrar la escuela a manera de prevención.

Agregó que los indocumentados están en ese mercado porque las autoridades montaron ahí una oficina gubernamental para atenderlos, y por eso se aglomeran e inician los conflictos, por lo que consideró que deberían ser reubicados fuera de la ciudad, donde no signifique problema para el resto de la sociedad.

Asimismo, que también sufren con el servicio de transporte colectivo que pasa frente a ese centro de abasto, porque a veces no quieren levantar a los estudiantes, por la presencia de migrantes. EL ORBE / Nelson Bautista