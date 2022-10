Entrega REC Medalla al Mérito Médico 2022

El Gobernador Reconoció la Vocación Humana de los Trabajadores de la Salud

En el marco de la celebración del Día del Médico, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de la Medalla al Mérito Médico Chiapas 2022, al doctor José Noé Colmenares Gómez, donde hizo un extenso reconocimiento al esfuerzo y trayectoria de las y los héroes de batas blancas, quienes llevan consigo el sentido humano, el amor al prójimo y vocación en el cuidado del paciente y la prevención de enfermedades, en beneficio de la salvaguarda de la vida, el respecto y la dignidad de las y los chiapanecos.

El mandatario destacó que, gracias a esa labor humanitaria, Chiapas logró contener la pandemia de COVID-19, al ubicarse como el estado que registró menos casos de infección, aunado al fortalecimiento en infraestructura con las 18 Clínicas para la Atención de Enfermedades Respiratorias y las brigadas casa por casa. “Bajo la lluvia y el sol, cruzando los ríos, las y los trabajadores de la salud nunca pararon su misión de salvar la vida de la gente. Gracias por esa solidaridad humana”, expresó.

Bajo esa premisa, Escandón Cadenas se refirió al galardonado, el doctor José Noé Colmenares, de quien destacó su desempeño y entrega al cuidado de sus pacientes, y su contribución para fortalecer a las instituciones de salud. “Gracias por toda esa fortaleza que representa en la salud de la entidad y por formar estudiantes y médicos pasantes comprometidos en esta noble labor de la medicina”, dijo.

Remarcó la importancia de seguir compactando los servicios médicos profesionales con la sabiduría de los pueblos, practicar la fraternidad y el amor al prójimo, haciendo el bien común a favor de la salud de la sociedad; “como médicos, no sólo tienen la misión de estar con los pacientes y darles el medicamento que les cure la enfermedad, sino también atenderlos con cariño. El amor es y significa sanación del alma”, apuntó.

Finalmente, indicó que, con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha fortalecido la infraestructura hospitalaria y equipamiento médico, así como la distribución de medicamentos y contratación de personal de salud; no obstante, refrendó su compromiso de no escatimar esfuerzos ni recursos hasta lograr la cobertura al cien por ciento en esta materia. Asimismo, a petición del galardonado, dijo que se contará con un lugar para honrar a las y los hombres y mujeres médicos fallecidos durante la pandemia.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, expresó que por cuarta ocasión se entrega en esta administración la Medalla al Mérito Médico 2022, para la que se registró a más de 150 propuestas de doctoras y doctores calificados; sin embargo, dijo, sólo uno fue quien obtuvo dicha presea. “Es un reconocimiento en el que cada uno de los participantes sería merecedor, pues han demostrado su esfuerzo y dedicación al garantizar el bienestar de las y los chiapanecos, y hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como contra otras enfermedades”.

Tras recitar el Juramento Hipocrático por parte de Ana Michelle Luna Espinosa, alumna de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Artemio Gallegos Ramos declamó el poema de su autoría “Al Médico”, cuya inspiración fue en honor y en reconocimiento a las y los médicos galardonados con este premio.

Después de ser aplaudido de pie por todos los asistentes, el ganador de la Medalla al Mérito Médico Chiapas 2022, el Dr. José Noé Colmenares Gómez, expresó sus emociones y sentimientos al ser honrado con este premio, y dijo sentirse verdaderamente acompañado de amigos y colegas que de manera minuciosa han calificado su desempeño profesional.

Agradeció la orientación y presencia de sus maestros en la Facultad de Medicina, al tiempo de manifestar gratitud hacia sus colegas y en voz del gremio médico pidió hacer un esfuerzo para homenajear a las compañeras y los compañeros fallecidos durante la pandemia.

Al presentar la semblanza del doctor José Noé Colmenares, el también galardonado con esta medalla en 2021, José Antonio Córdova Domínguez, dio a conocer el desempeño del premiado en materia de investigación, académica y en la sobresaliente trayectoria de 36 años en el sistema público de salud en Chiapas, sobre todo, en la especialidad de cardiología.

Resaltó que fue precursor de la sala de Terapia Intensiva y gestionó el primer ventilador volumétrico en el Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa; es pionero en tecnología biométrica en Chiapas; ganador de premios estatales y nacionales por aportes a la tecnología médica, y ha realizado distintos estudios en México y España en el rubro de cardiología.

Además, ha sido asesor tecnológico de la Agencia Espacial Mexicana; ha realizado gratuitamente campañas para la detección de problemas cardiológicos; fue fundador de la Escuela Estatal de Paramédicos de Tuxtla; docente de la Facultad de Medicina de la Unach y fundador de la carrera de Ingeniería Biomédica en la UPCh.

Estuvieron presentes: el subdirector del Hospital Militar, en representación de la VII Región Militar, Juan Carlos Sánchez Balderas; el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Juan José Solórzano Marcial; el director general del ISSTECH, Marco Antonio Ordóñez Juárez; el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Carlos Alberto Domínguez; el jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Chiapas, Roberto Sánchez Moscoso; el comisionado estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado, Ariosto Coutiño Niño.

Asimismo, el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Limber del Carmen García Zapata; las y los diputados, Sonia Catalina Álvarez, Martha Verónica Alcázar Cordero, Felipe Granda Pastrana y los ganadores de la Medalla al Mérito Médico en Chiapas de los años 2019 y 2020, Sandra Luz Beltrán Silva y Fernán Pavía Farrera, médicos chiapanecos reconocidos y estudiantes. Boletín Oficial