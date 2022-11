Entrega REC Reconversión del Centro de Salud Urbano a Habitantes de Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez

El Gobernador Afirmó que se Está Transformando el sector salud, con más y mejor infraestructura, equipamiento y medicamentos.

Durante la inauguración de la reconversión del Centro de Salud Urbano Patria Nueva, donde también entregó de nombramientos a los Comités de Salud del municipio de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó su satisfacción de constatar que la correcta distribución de los recursos públicos está permitiendo avanzar a pasos agigantados en la transformación del sector salud en Chiapas, con más y mejor infraestructura y equipamiento hospitalario.

Luego de recorrer las instalaciones, que se rehabilitaron con una inversión superior a los 10 millones de pesos para fortalecer los servicios de Medicina General y Urgencias, Medicina Preventiva, Promoción a la Salud, Odontología, Nutrición, Estimulación Temprana, entre otros, el mandatario reiteró que la salud es un derecho humano elemental para el progreso y desarrollo, por ello, no se escatiman esfuerzos ni recursos para brindar espacios dignos, modernos y funcionales para que el personal médico brinde una atención médica adecuada y eficaz.

“Este centro de salud, que por años estuvo en el abandono, es una infraestructura que quedó totalmente reconvertida, ampliada y equipada con buenos bríos para atender y trabajar a favor de la salud de todas y todos los habitantes de Patria Nueva, sin ninguna distinción. Tengan confianza, no les vamos a fallar, este gobierno no miente, no traiciona y no roba al pueblo, sino que invierte para sacar adelante las necesidades más sensibles, como la salud”, expresó al tiempo de agregar que, con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se seguirá trabajando en la transformación de la entidad.

En ese marco, Escandón Cadenas destacó los avances en materia de salud, economía, seguridad, educación, campo y otros rubros que se han obtenido en esta administración, los cuales, dijo, han permitido brindar bienestar y justicia social a la población chiapaneca, que lo único que anhela es progresar y vivir en paz y armonía. Por ello, convocó a mantener la unidad y no permitir las divisiones, “si caminamos por la misma dirección, buscando el bien común, haremos posible que Chiapas salga adelante”.

En su intervención, el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que, con el objetivo de tener espacios dignos para atender a la población, en Chiapas se realizan obras y acciones de mejoramiento integral de la infraestructura hospitalaria, tanto en las zonas urbanas como rurales, a fin de dignificar los servicios de salud en beneficio del pueblo chiapaneco.

Precisó que, aunado a este acto de reinauguración, también se realiza el nombramiento de 100 Comités de Salud, los cuales contribuirán al fortalecimiento de las acciones de atención de la salud en las colonias, mediante los diferentes programas de prevención y vacunación.

A su vez, la directora del Centro de Salud Patria Nueva, Rosario Antonieta Ruiz Cáceres, agradeció el apoyo recibido por parte de las autoridades, no sólo por el beneficio hacia el personal de salud al tener nueva infraestructura, sino también por las facilidades que, durante la edificación de este espacio, hicieron posible que a través de sedes alternas se garantizara la calidad y calidez en la atención a la población.

Finalmente, el presidente del Comité de Salud Patria Nueva, Fernando Caballero Osuna, reconoció el profesionalismo del personal médico, y externó su gratitud al Gobierno del Estado por estas acciones a favor de las y los habitantes. A su vez, en representación de las y los colonos, el delegado municipal de Patria Nueva, Juan Carlos Bonifaz Pérez, agradeció a quienes hicieron posible la remodelación del nuevo Centro de Salud, el cual, dijo, será de gran beneficio para la comunidad.

Asistieron: el magistrado presidente del Poder Judicial, Guillermo Ramos Pérez; la diputada presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Martha Verónica Alcázar Cordero; el comisionado estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, Ariosto Coutiño Niño; el subdelegado del ISSSTE, Carlos Domínguez Maldonado; y la directora del Centro Estatal de Trasplantes, Krystel Dávalos Barrientos. Boletín Oficial