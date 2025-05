Se Aplicará la Ley con Transparencia Ante Denuncia en La Concordia: ERA

El Mandatario Estatal aseguró que en su gobierno no hay espacio para la impunidad.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que su administración ha asumido con total seriedad los recientes señalamientos en La Concordia, donde se acusa a un Comandante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) por presuntos actos de corrupción y complicidad, dejando en claro que en su gobierno no hay espacio para la impunidad.

“Le he pedido al Fiscal General del Estado que garantice los derechos del denunciante y al Secretario de Seguridad del Pueblo que separe de su responsabilidad al comandante de esta región para que pueda enfrentar una investigación legal, honesta, transparente y sin sesgo alguno”, afirmó el mandatario a través de un video difundido en sus redes sociales.

Ramírez Aguilar reiteró que se actúa cada día con la ley en la mano, enfrentando de forma decidida a la delincuencia, porque el dolor de las familias chiapanecas y el capítulo tan violento, feroz y ofensivo que vivieron, no volverá a repetirse.

Reconoció que la estrategia de seguridad ha afectado intereses económicos. No obstante, aseguró que no habrá retrocesos y que su gobierno continuará firme en la tarea de garantizar la paz y la tranquilidad en el Estado.

“En un gobierno que tiene autoridad moral, que no hace actos de complicidad con ningún grupo, y de ninguna naturaleza, la ley siempre será aplicada con transparencia y eso dará como resultado una paz en la que vivimos y en la que trabajamos todos los días”, concluyó. Boletín Oficial