Se Están Modernizando las Calles de Tapachula de Manera Integral: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 24 de Mayo del 2025.- En su visita a las oficinas de rotativo EL ORBE, el Presidente Municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, dio a conocer que la administración municipal que encabeza viene trabajando en diferentes rubros con la reconstrucción de calles, firmando convenios con diversas instituciones, rescatando espacios deportivos como Los Cerritos y apostándole a la cultura.

Así como aclaró que sus principales colaboradores como lo son el Secretario de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Salud, vienen trabajando y dando a conocer sus actividades. Informando a la gente lo que están haciendo. Pero en ningún momento se trata de campañas.

En una amena charla con el Coordinador General de rotativo EL ORBE, Enrique Zamora Morlet, informó que a la fecha llevan más de 18 calles realizadas con la construcción de la red de drenaje y agua potable totalmente nueva, alumbrado público, banquetas y guarniciones. Así como se dialoga con los ciudadanos, y al que guste se le deja jardinera para plantar árboles o flores.



“Nosotros al instalar los Comités de Copladem tenemos un poquito más de 400 comités integrados por 10 personas y ahí está el Presidente, que es el que se encarga de supervisar qué le falta a su colonia, por lo general calles, alumbrado, entre otras cosas. Entonces, de entrada, ahí nosotros ya tenemos un listado de calles que hay que construir en esas colonias y que estamos también trabajando en ellas”, comentó, como es el caso de las colonias Xochimilco, Indeco, Laureles, solo por mencionar algunas.Aunado a ello, dijo, el Ayuntamiento Municipal de Tapachula también trabaja en vialidades completas de sur a norte, como “mini par viales”. Como lo fue la construcción de la 11ª Avenida Norte, y la 5ª Norte, que mejoran la circulación vehicular de norte a sur y viceversa.Esta construcción fue de manera integral, sostuvo, en donde también se instalaron 50 luminarias en cada tramo, con postes y lámparas nuevas. Así como se reconstruyó la red de drenaje y agua potable, banquetas y guarniciones.Parque Los Cerritos.“El Parque de los Cerritos, como tú bien sabes, tenía un poquito más de 10 años que se construyó. No se le dio mantenimiento ni menor ni mayor. Nosotros recibimos un Parque de los Cerritos, además, lleno de basura, abandonado”, señaló el Edil tapachulteco.Ante ese escenario dijo, realizaron una rehabilitación “al mil”. Rehabilitaron las cuatro canchas de basquetbol, futbol rápido, el campo de futbol profesional, se iluminaron de nuevo todas las canchas, así como se amplió la iluminación a áreas verdes y áreas sociales.Además, se rehabilitaron las dos canchas de pádel que están ahí a disposición, para poder llegar, tomar una raqueta y ponerse a jugar. Y el que no tenga paleta, como le llaman, puede rentar una.De igual forma dio a conocer que se rehabilitaron las áreas de juegos de niños, en donde también se aplicó un material en el piso para evitar que los niños no se lastimen. Así como agregaron jardineras, ya que la gente aparte de correr, también va a pasear y convivir en familia.Aunado a toda esta rehabilitación integral de dicho parque, el presidente municipalYamil Melgar también dio a conocer que están diseñando “una administración para el parque”, como sucede en otras ciudades de la entidad, para que las ligas, como es el caso de las de futbol, paguen el derecho, y esos recursos sirvan para dar mantenimiento a este espacio recreativo.Convenios de Trabajo.Con el objetivo de coordinar esfuerzos con otras instituciones, el Ayuntamiento de Tapachula, ha venido firmando convenios de trabajo con diversas instituciones, dio a conocer el edil Yamil Melgar.Como es el Club de Industriales, representado por el ingeniero Rafael Castillejos, que estuvo en esta localidad para poder ser un intermediario con las MIPyMES, es decir, las micros, pequeñas y medianas empresas, de tal forma que a través de este convenio se van a dar capacitaciones, asesorías a empresas y lograr la certificación ISO 9000,para obtener mayor calidad en el servicio.Museo de Tapachula.Por otra parte, el Edil dio a conocer, que cuando recibió la administración municipal, el Museo Arqueológico de Tapachula llevaba 13 años cerrado.Debido a ello, realizaron una pequeña inversión y se logró la reapertura.“La verdad era más por falta de voluntad, por eso no se había abierto. Ahora invitamos a nuestra población para que acuda a visitarlo”, subrayó.Colaboradores Informan de Actividades.Cuestionado sobre tres de sus colaboradores, a quienes se les ha acusado en redes sociales, de tener la intensión de participar en el próximo proceso electoral,el Presidente Municipal de Tapachula, Melgar Bravo aclaró que ellos solo informan de las actividades que realizan.“Pero no hay nada más, y es muy importante que lo hagan, porque después se les cuestiona sobre sus actividades.“Estos tres personajes que tú mencionas son grandes colaboradores. Cada uno maneja áreas vulnerables, empezando por el área de Servicios Públicos. A ver, a Paul Muñoz le toca administrar, conservar. Está pendiente de los nueve mercados, entre otras cosas.“El tema de Desarrollo Urbano, que le toca a Mario Santizo, tiene que ver con todos los permisos que se dan a los fraccionamientos, a la construcción, a las luminarias, en fin, trata con todo mundo. Y ahí le toca el tema de la basura, y el tema del alumbrado también.“Y en el área de salud, donde está el doctor Pancho Castillo, pues él trae un programa de atención médica, tanto en la zona alta, zona urbana y en la zona baja. Entonces, son las tres Secretarías más sensibles en cuanto a la ciudadanía, porque ahí es donde se concentra el mayor número de demanda.“Lo importante es que todos estemos trabajando. Aquí el único líder se llama nuestro gobernador Ramírez Aguilar, y somos muy respetuosos de todo”, concluyó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros