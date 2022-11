Rutilio Escandón Inaugura Obras en el Centro de Atención Múltiple No. 34, en Chiapa de Corzo

En Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró infraestructura en el Centro de Atención Múltiple No. 34 con modalidad de escuela, donde garantizó la inversión de recursos para continuar mejorando y ampliando este espacio educativo que atiende a alumnas y alumnos con discapacidad en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Luego de constatar los trabajos que se realizaron, el mandatario destacó la construcción de aulas, servicios sanitarios dignos, la barda perimetral y red de drenaje pluvial, estas últimas, explicó, evitarán que la escuela se inunde, por lo que brinda mayor seguridad al alumnado, personal, madres y padres de familia.

En su recorrido, Escandón Cadenas escuchó la petición de que se construyan cuatro aulas para poder atender a todas y todos los alumnos de este municipio que lo requieran, y no tengan que trasladarse a otros municipios, por lo que instruyó al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) y a la Secretaría de Educación que las nuevas aulas sean presupuestadas y estén listas el próximo año.

“Vamos a seguir trabajando por la educación y aportar todo lo que sea necesario para este centro. Que no les falte nada, tenemos derecho a tener mejor futuro y destino, y solo educándonos vamos a alcanzar nuestras metas. Estamos construyendo infraestructura para lo que requiera el pueblo”, expresó.

A su vez, el director general del Inifech, Enoc Gordillo Argüello, detalló que, tras el sismo de 2017, el plantel sufrió graves afectaciones, y debido a diferentes problemas administrativos no se realizaban las tareas de reconstrucción. Sin embargo, como resultado del diálogo y gestiones, pudo utilizarse el presupuesto asignado, con lo que se construyeron aulas, sanitarios y obras de exterior.

Tras reconocer el trabajo responsable, sensible y amoroso de las y los docentes del Centro de Atención Múltiple, la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, sostuvo que las autoridades educativas federales y estatales mantienen la suma de esfuerzos y recursos para responder a las necesidades y consolidar proyectos de rehabilitación, equipamiento y mejoramiento de los planteles de los distintos niveles educativos. Boletín Oficial