Entrega REC Salas de Rayos X a Hospitales Generales y Básicos Comunitarios en la Entidad

*El Gobernador Destacó que con Estos Equipos de Alta Calidad se Favorecerá al Diagnóstico y la Atención Oportuna de la Salud de la Población.

Como parte del fortalecimiento integral de la infraestructura tecnológica de salud, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó salas de Rayos X a 10 Hospitales Generales y Básicos Comunitarios de Chiapas, donde expresó su satisfacción porque estas unidades médicas contarán con un equipo de imagenología moderno y de alta calidad, que favorecerá al diagnóstico y la atención oportuna de la salud de la población.

En este sentido, el mandatario sostuvo que no se escatiman recursos en materia de salud, muestra de ello es que en su gobierno se han reconvertido, construido, mejorado integralmente y equipado más de 700 clínicas, hospitales y centros de salud, tanto en las zonas urbanas como rurales, y resaltó que el objetivo es que, al concluir esta administración, las mil 101 que hay en total queden en óptimas condiciones.

“Tengan la certeza de que seguiremos invirtiendo en este rubro porque nuestra misión es garantizar a las y los chiapanecos servicios médicos dignos y humanitarios, así como los tratamientos adecuados, pues estamos convencidos de que, si tenemos un pueblo saludable, creceremos en todos los sentidos. Ahora más que nunca, los recursos se cuidan y destinan para sacar adelante las necesidades más sensibles de la población”, apuntó.

Al resaltar que el sistema de salud se ha transformado al fortalecer los equipos de tomografía, diálisis, hemodinamia, de atención de enfermedades del corazón y trasplante de tejidos y órganos, entre otras, el mandatario reiteró su agradecimiento a la familia de la niña que donó sus órganos, lo que, dijo, representa otra oportunidad a personas que lo necesitan. “Es un acto humanitario que demuestra que en Chiapas se privilegia el amor al prójimo”.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, calificó estas acciones como un avance en el desarrollo de la salud, donde el personal cuenta con las herramientas para dar una atención de calidad, y los pacientes no tengan que trasladarse a otros centros para su correcto diagnóstico y tratamiento. Detalló que, con el equipamiento a los 10 hospitales, la infraestructura hospitalaria y el completo suministro de medicamentos, se brinda justicia social.

A su vez, la diputada y presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Martha Verónica Alcázar Cordero, indicó que hoy se constata la voluntad y el compromiso que el Gobierno de Chiapas tiene con la salud, mediante una inversión sin precedentes.

En representación de los hospitales beneficiados, el director del Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, Julio César López Camacho, manifestó su agradecimiento al Gobernador por solventar una necesidad que por años existió. Explicó que contar con estos equipos en los centros de salud es muy necesario, al tiempo de refrendar el compromiso del personal de salud de cuidarlo y hacer buen uso del equipo, pues de esa manera se dará cumplimiento a la misión de atender a los pacientes

Cabe destacar que en esta ocasión se benefició a los hospitales generales: “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” de Tuxtla Gutiérrez; de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, de la Mujer de Comitán; Bicentenario de Villaflores; de Pichucalco; de Huixtla, y Juan C. Corzo de Tonalá; así como los hospitales básico comunitarios de Cintalapa, de Las Margaritas y de Pijijiapan. Boletín Oficial