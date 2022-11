Clínicas Rurales en el Soconusco Están Totalmente Desmanteladas

* Carecen de Medicamentos, Personal y Equipo.

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre del 2022.- A raíz de la desaparición del “Seguro Popular”, que fue cancelado por el Gobierno Federal al inicio de sus gestiones, las denominadas clínicas rurales están como “elefantes blancos” en las comunidades de la región Soconusco, debido a que ya no existe la rigurosidad que había anteriormente en cuanto a la atención que se le daba a la población, especialmente a los pobres, a las madres y a sus hijos.

Así lo dio a conocer Ismael Gómez Coronel, productor de café y presidente de la Unión de Cooperativas Productoras «Unidos para Estar Bien», quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que hoy en día prácticamente están desmanteladas esas clínicas rurales, algunas sin enfermeras ni medicamentos, y tampoco el interés por resolver los problemas de salud de la población.

Agregó que ese rezago se aprecia en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), «que no funciona, ya que ni siquiera tiene medicamentos para los niños con cáncer, y si no hay para curar una enfermedad tan delicada que va en aumento en todo México, entonces, ¿cómo podrían estar bien las clínicas si existe ese abandono total por parte de las autoridades federales?

“En lugar de traer mejoras, empeoró la situación. México pensó que todo iba a ser mejor, pero resulta que el campo se encuentra desolado; la asistencia médica y la educación escolar también está mal. Y luego la pandemia llegó para dejar consecuencias muy graves para la situación de sobrevivencia de las comunidades”, señaló.

En torno a la salud, «estamos peor que antes, porque había sanidad, obligaban a los comunitarios a que recogieran la basura, a que se sanearan los ríos, a que hubiera limpieza y hoy no existe nada de eso. Los pueblos están sumergidos en auténticos basureros, y si hay basura, contaminación y sin medicamentos, no hay salud», señaló.

Por otro lado, comentó que siempre se ha hablado de que no hay médicos en las clínicas rurales, “pero nosotros decimos que sí los hay, pero el gobierno no los contrata si no son cubanos y tampoco para atender los rezagos en materia de salud de la frontera sur, donde los municipios sobreviven gracias a que los jóvenes y adultos migraron a los Estados Unidos, pero sus campesinos se hunden en la pobreza extrema». EL ORBE / Nelson Bautista