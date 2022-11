Espectacular Inauguración del Mundial Qatar 2022

Qatar 0-2 Ecuador

Doha, Qatar., noviembre 20.- Una nostálgica y repetida ceremonia fue con la que el Mundial de Qatar 2022 dio comienzo.

Con el cansado recurso de contar la historia del mundo, según la perspectiva del país en curso; requiriendo de una figura internacional para crear expectativa y de los cantantes que no contaron con escrúpulos para negarse a participar en el evento, la Copa del Mundo cobró vida.

Una vida que hasta el momento cuenta con un ambiente frío, sin el sabor que se vivió en Rusia hace cuatro años, ya no se diga en Brasil hace ocho. El actor Morgan Freeman apareció en su repetido papel del todo poderoso para crear el cielo y la tierra y de ahí, claro está, pasar al futbol.

Con la música, con una canción principal de cada país, se presentó a las selecciones participantes, y fácilmente fueron reconocidas las estrofas del Cielito Lindo, en clara alusión a México. Las luces transforman el campo en arena, la arena se torna verde, y las palabras de los políticos se les lleva el viento. Llega la canción principal, entonada por uno de los integrantes del famoso grupo coreano, BTS Jung Kook, acompañado de un cantante local.

La Selección Anfitriona Decepciona

Decepcionante exhibición del anfitrión en el primer juego de la Copa del Mundo. Qatar no fue rival para un Ecuador que -prácticamente caminando- lo derrotó (2-0), con tantos de Enner Valencia.

Para agrandar la vergüenza de los qataríes, es la primera vez que un anfitrión es derrotado en el partido inaugural de las Copas del Mundo, desde 2006, cuando regresó este formato. Muy mal el conjunto qatarí, que lució como un cuadro amateur, con jugadores carentes de técnica; iniciando por el portero y terminando con los atacantes, quienes apenas en una ocasión se pusieron frente a la portería de los sudamericanos.

Gustavo Alfaro, técnico de los ecuatorianos, puso una base de jugadores que militan en la Liga MX. En defensa, Félix Torres del Santos Laguna; como volante por la derecha, el tuzo Romario Ibarra; y adelante, el cementero Michael Estrada y Valencia, quien ahora juega en su país, pero pasó varios años en México con el Pachuca y los Tigres.

La selección de Qatar no sabe posicionarse en el terreno de juego, fácilmente es superada por los costados, por la espalda, por alto. Valencia se enfiló hacia el arco de los anfitriones y fue derribado por el portero. Penalti que hizo gol al 15’. Y al 30’, el mismo atacante metió el segundo, en un buen remate; sin oposición en contra.

Ahí, el juego acabó, tanto que para el segundo tiempo gran parte de la afición qatarí se fue del estadio. Sun